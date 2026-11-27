Reprodução/Instagram/@isisvalverde Isis Valverde curte praia na Bahia

A atriz Isis Valverde, de 39 anos, posou de biquíni durante um dia de praia em Maraú, na Bahia. Na publicação, ela fez questão de mostrar as belezas naturais da região e também compartilhou registros de um passeio de barco.

"Natureza selvagem", escreveu na legenda, em inglês. A atriz também declarou seu amor pelo estado nordestino e fez uma declaração apaixonada, com uma referência ao atual marido, o empresário Marcus Buaiz.

"Há um tanto de mim que só existe na Bahia. Não sei se de outras vidas, se de algum encontro antigo com esse mar, mas há nessa terra algo que me reconhece. O sal na pele, o cabelo solto, os pés descalços, o riso frouxo", iniciou Isis.

"As crianças livres, os amigos por perto, a família reunida e nenhuma pressa de chegar. Aqui, gosto de deixar os dias acontecerem. Ô, Bahia, que bem você me faz!", completou. "Você e a Bahia são perfeitas juntas! Aproveita muito", comentou Buaiz.

Nas redes sociais, outros famosos também fizeram questão de comentar a publicação e elogiar o destino.

"Te entendo total! Eu também sinto assim na Bahia", escreveu Mariana Ximenes. "De mim também. Queria", comentou Thaila Ayala.

Casamento com Marcus Buaiz e vida pessoal

Para quem não sabe, Marcus Buaiz ficou solteiro em 2022, quando seu casamento com Wanessa Camargo chegou ao fim, após 17 anos. O empresário ficou alguns meses curtindo os filhos e descansando antes de ser relacionado à Isis Valverde.

Diferente de outros casais de famosos, os dois tiveram um início bastante discreto e começaram tudo com trocas de mensagens, tentando casar as agendas para se encontrarem.

Após ficarem noivos em dezembro de 2023, a atriz e o empresário oficializaram a união no civil no Natal de 2024, e se casaram no religioso com uma cerimônia luxosa com amigos e família em maio de 2025.

Em um bate-papo recente, ela também refletiu sobre como a maternidade transformou sua relação com a profissão. A artista contou que aprender a respeitar o ritmo do filho mudou sua maneira de construir personagens e a fez prestar mais atenção aos detalhes e às pequenas atitudes.

"Quero falar de mulheres de verdade, que cuidam, erram, desejam e se reinventam", declarou a famosa ao comentar os tipos de histórias que deseja contar.