Reprodução/YouTube/Quem É Você Nesse Rolê Eliana passou por golpe na carreira

Eliana relembrou um episódio que marcou muito sua vida, no início da carreira. A apresentadora da TV Globo contou que caiu em um golpe na infância, o que fez com que sua família perdesse parte do dinheiro que os pais haviam juntado com muito suor.

Tudo aconteceu no fim dos anos 1970, em São Paulo, quando ela recebeu um panfleto com oportunidades para crianças que desejavam seguir a carreira artística. “Eu já estava lendo. Devia ter cerca de 6, 7 anos de idade nessa época. Dei o panfleto para minha mãe e disse: ‘Eu quero ser artista’”, contou.

Ao perceber o interesse da filha por esse mundo, dona Eva, mãe de Eliana, acompanhou a menina a uma seleção. A suposta agência pediu um ensaio fotográfico, apesar de o pai da apresentadora ser bastante resistente à ideia de ela seguir a profissão.





"Ela me levou para fazer o primeiro teste. Fui e pediram para eu fazer um book. Com as economias dela, porque meu pai era contra, na cabeça dele, artista era uma coisa menor. Ela pagou e fiz umas fotos, o tal do book, para poder apresentar na agência", pontuou a comunicadora em bate-papo com Thais Fersoza no Quem é Você Neste Rolê.

O golpe

De acordo com a apresentadora, tanto o fotógrafo quanto a agência desapareceram antes de entregar o material. “Era tudo um conchavo. A tal da agência indicava um fotógrafo. Fiz as fotos. Quando a gente voltou para pegar o book e levar para a agência, não tinha mais fotógrafo”, comentou.

Reprodução/Internet Eliana em sua atração global

Eliana contou que, quando voltou para o local com o objetivo de pegar o produto comprado, a agência já tinha fechado: "Quando a gente voltou para a agência, a agência já tinha fechado. Ou seja, foi uma armação para pegar dinheiro de algumas pessoas. Foi a primeira grande decepção da minha vida. Foi muito duro", disse.

Eliana na Globo

Após a participação de Eliana no "Criança Esperança", ao lado de Xuxa e Angélica, em 2024, começaram as especulações sobre uma possível contratação da apresentadora pela TV Globo. Em 27 de junho de 2024, Eliana confirmou nas redes sociais sua ida para a emissora. Na nova casa, estreou no "The Masked Singer Brasil", substituindo Ivete Sangalo, e passou a integrar o elenco de apresentadoras do “Saia Justa”, na GNT.

Reprodução/Internet Em Família com Eliana nas tardes de domingo

Em 2026, a apresentadora ganhou seu primeiro programa criado especialmente para ela na emissora, o "Em Família com Eliana", exibido nas tardes de domingo. A atração, porém, enfrentou dificuldades de audiência e perdeu a liderança em diversas ocasiões para o “Domingo Legal”, do SBT.