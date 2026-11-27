Reprodução/SBT Diogo Nogueira quebra o silêncio sobre clima com Patrícia Abravanel.

Diogo Nogueira, de 45 anos, abriu o jogo sobre sua participação no "Programa Silvio Santos", do SBT, ao lado de Patrícia Abravanel. A interação entre os dois chamou atenção e parte do público interpretou o clima descontraído como um possível flerte.

O episódio aconteceu durante o quadro Jogo das 3 Pistas, quando uma dica envolvendo a palavra "petisco" deu origem a um diálogo divertido entre os famosos. Ao perguntar se Patrícia era a resposta, o cantor foi surpreendido com a resposta da apresentadora, que afirmou ser "a refeição inteira" e "banquete".

Em entrevista à jornalista Heloisa Tolipan, o músico esclareceu que tudo não passou de uma brincadeira e explicou que apenas acompanhou o tom da conversa. "Acho muito interessante na Patrícia que ela segue o roteiro que o pai fazia. Eu apenas entrei na brincadeira, entrei no jogo. E me diverti pra caramba", disse.

Diogo também reagiu aos boatos de que Patrícia teria reatado o casamento com Fábio Faria devido à "cantada" que ele deu nela."Vi que depois falaram que ela só voltou para o marido porque eu dei uma cantada nela. Olha o que as pessoas falam, isso é muito maluco, cara!", declarou.

Solteiro desde o fim do relacionamento com Paolla Oliveira, o famoso também comentou sobre sua fase atual."Estou solteiro, feliz no momento que estou vivendo. Tenho curtido bastante, indo às rodas de samba de surpresa, chego do nada, sabe? Estou aberto para tudo, estou aberto para a vida", contou.





"Flerte" entre Diogo Nogueira e Patrícia Abravanel fez sucesso na web

A participação de Diogo Nogueira no programa comandado por Patrícia Abravanel agradou o público e o momento descontraído entre os famosos viralizou rapidamente.

Nas redes sociais, internautas apoiaram o suposto flerte entre Patrícia e Diogo."Senti um clima... nós shippamos", escreveu uma internauta. "Estou achando que a Paty está para jogo, hein? Está apoiadíssima", avisou outra.

Vale destacar que, na ocasião, Patrícia Abravanel enfrentava boatos de crise no casamento e separação do marido, o ex-Ministro das Comunicações, Fábio Faria. As especulações sobre os problemas no relacionamento do casal começaram em setembro de 2026, quando conversas comprometedoras entre ele e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, foram divulgadas pela revista Piauí.





Nesta quarta-feira (25), após meses de silêncio, Patrícia Abravanel usou as redes sociais para desmentir o fim do casamento com o empresário e pedir respeito.

"Diante das notícias que vêm sendo veiculadas nas últimas semanas envolvendo o meu nome, venho esclarecer que todas as matérias são especulativas e não correspondem à realidade. Peço, com carinho, respeito à privacidade da minha família, especialmente considerando que há três crianças pequenas envolvidas e que precisam ser preservadas. Obrigada", escreveu a apresentadora em uma postagem nas redes sociais.