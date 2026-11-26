Reprodução/Instagram Paulo Soares e Kelly

Kelly Costa usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (26) para prestar uma homenagem ao marido, o videomaker Paulo Soares, morto em setembro deste ano na queda de um helicóptero em Santa Catarina. A data seria especial para o casal, que completaria quatro anos de casamento.

Em uma declaração emocionante, a psicóloga relembrou momentos da vida a dois e falou sobre a dificuldade de seguir em frente após a perda. Na publicação, ela compartilhou lembranças da rotina com o companheiro e destacou os pequenos momentos que costumavam celebrar juntos.

Na sequência, a profissional recordou, por exemplo, os passeios para comer o lanche de sempre e as surpresas que recebia do marido nas datas especiais. "A verdade é que a gente sempre celebrou a nossa companhia, do nosso jeitinho", escreveu.

Em outro trecho, a psicóloga falou sobre o amor e o cuidado que recebeu durante o relacionamento. Segundo ela, Paulo também a ajudou a superar traumas e a aceitar ser amada.

Reprodução/Instagram Paulo Soares recebe homenagem da esposa

"Nesses anos você me ensinou a te amar e a aceitar ser amada e cuidada, curou traumas que nem haviam sido causados por você, com paciência e zelo", declarou.

Kelly ainda revelou que continua tendo dificuldades para lidar com a ausência do marido e que, mesmo após a passagem dos meses, ainda espera que ele volte para casa.

Ainda não sei lidar com a sua ausência, ainda te espero chegar e me contar sobre seu dia. Ainda busco forças pra continuar daqui, sem você. Kelly Costa.





Ao longo da homenagem, ela também afirmou acreditar que Paulo continua cuidando dela, mesmo após sua partida. A psicóloga relembrou o carinho e a companhia do marido e destacou a importância dos anos que passaram juntos.

"Meu pretinho, sou grata pelos anos em que fui amada intensamente por você, fui cuidada e continuo sendo, você continua cuidando de mim daí", escreveu.

Reprodução/Instagram Paulo Soares recebe homenagem da esposa

Ao finalizar a declaração, Kelly fez referência aos votos de casament o e afirmou que o companheiro cumpriu a promessa de amá-la e honrá-la até o fim. "Eu te amo hoje, meu amor, mas ainda bem, pude te amar em vida!", concluiu.

Morte de Paulo Soares

Paulo Soares morreu aos 24 anos na queda de um helicóptero na Serra Catarinense, em setembro. A aeronave havia partido de Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, mas perdeu contato durante o trajeto.

Além do videomaker, estavam a bordo o cantor Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, o empresário Bruno Avelar, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. Os destroços foram encontrados em 22 de setembro, e as cinco pessoas morreram no acidente.

Montagem/iG Cantor Rick Sollo, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, o copiloto Leopoldo Barros Teixeira e o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo

Paulo trabalhava como videomaker e acompanhava o empresário Bruno Avelar em compromissos profissionais. Antes da queda, ele chegou a compartilhar registros feitos de dentro do helicóptero durante a viagem.



