Reprodução/Instagram Virginia Fonseca e César Ramos são vistos juntos em jantar em São Paulo.

Virginia Fonseca, de 27 anos, foi flagrada em um jantar com o piloto da Stock Car César Ramos, de 37, em um hotel de São Paulo. O encontro ocorreu na noite desta quarta-feira (25) dias após os rumores de um affair entre eles ganharem os holofotes.

Em uma imagem captada por um internauta e divulgada pelo perfil Daily do Garotinho no Instagram, os dois aparecem conversando, sentados em uma mesa, aparentemente sem outras pessoas presentes.

O reecontro dos famosos causou burburinho e reacendeu rumores sobre um possível romance entre eles. O assunto ficou entre os mais comentados na web e internautas repercutiram o caso nas redes sociais.

"Saiu do Nokia tijolão para Iphone 18", disse uma. "A diva é emocionada real! Beijou já era. Daqui a pouco está namorando", opinou outra. "Ela vai nos dar esse orgulho?", questionou um terceiro usuário do Instagram.





Rumores de romance

Os boatos de um suposto affair entre Virginia e César Ramos começaram no dia 10 de novembro. Na ocasião, o Portal Leo Dias afirmou que eles trocaram beijos durante o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, ocorrido no domingo (8). Segundo uma testemunha, os dois passaram cerca de 15 minutos juntos em um lugar reservado, separado dos demais convidados.

Diante da repercussão do caso, o piloto resolveu se pronunciar no dia 17 de novembro. Por meio das redes sociais, ele afirmou que está solteiro há muito tempo e rebateu comentários sobre sua vida amorosa. "Sou solteiro e faz bastante tempo. Fui numa festa e fiz o que pessoas solteiras fazem ou podem fazer", começou.

Sem citar diretamente a influenciadora, César também negou que amigos próximos tenham repassado informações sobre sua vida pessoal à imprensa. A declaração veio logo após a jornalista Fábia Oliveira afirmar que ele revelou à amigos que conheceu Virginia, mas nunca chegou a beijar a influenciadora.

"Meus amigos eu conto na mão e eles não têm tempo para ficar falando com jornalista caça-like. Todas as vezes que conheci alguém, fui eu quem tomei a atitude", escreveu. "Nunca precisei inventar história para me provar ou promover. Troquem o foco e parem de inventar!", finalizou o piloto.

Quem é César Ramos?

Natural do Rio Grande do Sul, César Ramos tem 37 anos. Ele começou no kart ainda na infância, aos sete anos. Durante sua trajetória nas pistas, chegou a vencer títulos na Fórmula 3 italiana e a testar um carro da Ferrari. Ele corre na Stock Car Pro Series desde 2015.

Com mais de 50 mil seguidores no Instagram, ele coleciona seguidores famosos como Rafa Kalimann, Lucas Lucco, Maraisa e Xamã. O piloto também ficou conhecido por seu romance com a ex-BBB Bárbara Heck, com quem namorou por oito anos. O relacionamento chegou ao fim em 2019.

O nome do piloto também foi envolvido em uma polêmica com Bruna Biancardi e Neymar. Em março deste ano, César e a influenciadora trocaram interações nas redes sociais. A movimentação entre os dois viralizou nas redes na mesma época em que Neymar, marido da influenciadora, curtiu uma foto da modelo francesa Pauline Tantot.