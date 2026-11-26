Reprodução/GNT Narcisa Tamborindeguy conta sobre prêmio que perdeu

Narcisa Tamborindeguy contou que perdeu um prêmio de C$ 10 milhões de dólares canadenses (R$ 41,3milhões na cotação atual) depois que um funcionário encontrou a cartela premiada e retirou o dinheiro sem que ela soubesse. Tudo isso ocorreu no fim dos anos 1980, quando a famosa morava na província de Ontário, no Canadá, com o então marido, o empresário Carlos Bier Gerdau Johannpeter.

De acordo com a socialite, ela tinha o hábito de comprar diversos bilhetes de loteria e deixá-los para conferir em casa, após a divulgação dos resultados. Em uma dessas ocasiões, a eterna participante do Mulheres Ricas guardou os bilhetes no primeiro andar da residência e só depois foi procurá-los.

O motorista teria encontrado o bilhete premiado, pegado o carro da socialite e viajado até Toronto para receber o prêmio.





"Ele pegou o bilhete premiado e foi, com meu carro, buscar o prêmio em Toronto sem eu saber. Ele roubou meu prêmio", disse na atração "Que História é Essa, Porchat?", exibida na terça-feira (24).

Saia Justa

A situação ficou mais exposta quando o ex-motorista foi à residência. Segundo Narcisa, ele tinha um relacionamento com outra funcionária e voltou para quitar uma dívida. "Ele voltou para casa porque tinha um caso com a babá. Todo mês ele também pegava dinheiro com ela e foi pegar o que ela ainda devia", contou a ex-mulher de Boninho.

Muito desconfiada de que sofreu um golpe, a advogada começou a pressioná-lo até que o ex-motorista contou a verdade. Sem conseguir provar que era a dona do bilhete, já que o documentário não tinha identificação, ela não teve a possibilidade de ir à polícia e decidiu negociar o prejuízo. Recebeu C$ 100 mil, o que seria 1% do valor original e também devolveu o carro.

Reprodução/Dia TV Narcisa Tamborindeguy diz de onde vem seu dinheiro

"Ele me deu 100 mil dólares canadenses para calar minha boca. Não adiantaria ir à polícia para denunciar, não tinha como provar que o bilhete era meu, não tinha meu nome... O carro, ele devolveu", disse.

De onde vem a fortuna de Narcisa Tamborindeguy?

A famosa é filha de Mário Tamborindeguy, ex-deputado federal, empresário e engenheiro responsável por grandes obras de infraestrutura no Brasil. A origem da fortuna da família está ligada ao sucesso empresarial do pai, além da herança familiar por parte da mãe.

Narcisa é formada em Direito pela Universidade Candido Mendes e em Jornalismo pelas Faculdades Integradas Hélio Alonso. Além disso, já se aventurou em outras áreas profissionais e, como advogada, chegou a ajudar amigos com problemas na Justiça.