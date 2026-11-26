Reprodução/Instagram Luana Piovani detona Renata Vasconcelos



Luana Piovani, 50 anos, usou as redes sociais para criticar Renata Vasconcellos, 54 anos, após a jornalista apresentar uma notícia positiva para o Brasil em tom que a atriz considerou fúnebre durante o Jornal Nacional, da TV Globo.

O desabafo foi publicado na manhã desta quinta-feira (26), em sua conta pessoal no Instagram, e também trouxe questionamentos sobre a postura de profissionais diante de conteúdos com os quais não concordam.





Nos stories, Luana contou que havia acabado de compartilhar uma publicação sobre a maneira como Renata apresentou a notícia no telejornal. Incomodada com a condução da jornalista, a atriz questionou se a postura teria sido uma orientação da emissora ou uma escolha pessoal da apresentadora.

Por que que Renata Vasconcellos dá uma notícia boa em tom fúnebre? Porque ela ganha o salário dela maravilhoso da Rede Globo e foi assim que eles pediram? Ou é ela que julgou que era melhor falar de uma maneira bem pesada de alguma coisa que era pras pessoas receberem positivamente? Luana Piovani, atriz e apresentadora.





Na sequência, a artista ampliou a crítica e afirmou que profissionais não deveriam deixar de exercer o próprio senso crítico por estarem cumprindo obrigações contratuais. Para ela, ter um compromisso profissional não impede que alguém questione o conteúdo que está sendo apresentado.

"Ser contratado e ter assinado um compromisso de se obrigar a fazer o que dá o texto, você ainda assim é uma pessoa", declarou. "Existe um bom senso onde você pode ler o que é dado pra você falar e você vê se o que você tá dizendo é absurdo ou não, fere ou não as outras pessoas, faz sentido ou não você fazer", acrescentou.

Para exemplificar seu posicionamento, Luana relembrou uma experiência profissional durante uma novela gravada em Portugal, em 2023. Segundo ela, a produção apresentava diversas cenas de agressão física entre personagens, mas a atriz se recusou a participar de algumas sequências por considerar que aquilo poderia contribuir para a normalização da violência contra as mulheres.

Reprodução/Instagram Luana Piovani





"Eu virei e falava assim: gente, eu não vou normalizar agressões. A gente tá em 2023. Isso não existe. Eu não posso numa novela das oito horas da noite estar aqui enfiando porrada na cara de uma mulher com gente assistindo à televisão", contou.

A artista afirmou que chegou a negociar alterações em uma cena importante para a trama. Em vez de protagonizar uma agressão, a personagem apareceria com uma corda, enquanto a sequência seguinte mostraria a outra personagem machucada.

Luana também questionou por que outros profissionais não adotam uma postura semelhante quando se deparam com situações que consideram inadequadas. "Não tem uma arma apontada pra sua cabeça. Inclusive você pode se unir a outras pessoas e quem sabe várias vozes não viram um coro e vocês não fazem alguém raciocinar aí dentro", afirmou.

Reprodução Renata Vasconcellos





Críticas à Globo

Durante o desabafo, a atriz também voltou a criticar a representação do Nordeste na novela das seis da Globo, e m referência à produção Lá na Minha Terra. A trama já havia sido alvo de questionamentos de Luana por conta da maneira como retratou a região. Em novembro, a artista chegou a defender que o público se mobilizasse contra a emissora em razão das escolhas da produção.

Na publicação desta quinta-feira, ela voltou a questionar a participação de artistas nordestinos em produções que, em sua avaliação, não representam adequadamente a realidade da região.

Divulgação TV Globo Lá na Minha Terra





"Os atores nordestinos estão esperando uma vida pra poder estarem representados. Não. Estarem contratados nas novelas e trabalharem com o seu sotaque. Mas, gente, acima de tudo tem que estar um pensamento coletivo", declarou.

A atriz ainda afirmou que a Globo não é a única empresa capaz de oferecer oportunidades profissionais e relembrou sua própria passagem pela emissora. Segundo ela, teve contrato com a empresa dos 20 aos 22 anos e, depois disso, optou por não assinar outro vínculo semelhante.

Ao encerrar a sequência de vídeos, Luana voltou a mencionar Renata Vasconcellos e também citou a jornalista Andréia Sadi, demonstrando decepção com profissionais que costumava admirar.

"Como é que pode Renata Vasconcellos com esse tom, dando uma notícia boa? Aí não dá nem pra defender. Tipo a Sadi também. Decepcionei demais. São mulheres que eu sempre admirei. Fazendo parte de rebanho. Tristíssimo", concluiu.



