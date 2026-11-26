Reprodução/Intagram Kéfera acusa médica de criticar seu corpo e espalhar foto dela seminua após consulta.

A atriz e influenciadora Kéfera, de 33 anos, contou nas redes sociais, na última quarta-feira (25), que passou por uma situação constrangedora durante uma consulta médica. Segundo seu relato, a profissional teria enviado, por engano, uma foto de seu bumbum para a própria influenciadora, acompanhada de comentários críticos sobre seu corpo.

Kéfera EXPÕE que médica na qual estava negociando um procedimento estético encaminhou uma foto semi-nua dela para outra pessoa, DETONANDO o seu corpo. https://t.co/CFnILKPM1K — UpdateCharts (@updatecharts) November 24, 2026

Por meio dos Stories do Instagram, a famosa relatou o ocorrido e expôs prints de interações com a profissional da saúde."Olha como é importante a gente pesquisar muito bem com quem a gente vai fazer procedimento estético", começou Kéfera, que explicou que conheceu a médica pelas redes sociais.

"Fiz consulta com ela e me senti zero segura. Ela veio oferecer parceria, falar quantos milhões de reais custa fazer procedimento com ela e se me interessava fazer parceria. Eu falei: 'Vou ver e te aviso'", continuou a famosa.

Kéfera contou que, durante a consulta on-line, a médica pediu para ver o bumbum dela. Prontamente, a influenciadora enviou uma foto da região para a profissional.

Após a conversa, Kéfera foi surpreendida por uma mensagem enviada por engano pela médica."Agora recebo no WhatsApp ela falando mal de mim. Provavelmente, ela foi encaminhar essa foto e falar mal de mim para alguém, só que faltou pensar um pouquinho e ela mandou para mim mesma", explicou.

A reação da influenciadora foi enviar um áudio rebatendo o comentário da médica. "A foto que ela tem, eu estou com celulite, sim, porque a gente é mulher, é normal. Eu ainda falei: 'Doutora, quero voltar a ter o bumbum que eu estava lá em 2024. Já postei um vídeo, não tem nada de edição, eu estou em movimento e não tem como editar isso. Foi [resultado de] alimentação, dieta, treino e tudo mais", disse Kéfera.

No print divulgado por Kéfera, a profissional teria escrito:"Pura edição ela. Até eu fiquei chocada. Edita tudo e mostra o que não é". Em outro trecho da conversa, Gabriela aparece explicando o suposto motivo dos comentários com relação ao corpo da influenciadora."Estou me explicando para a marca que me mandou tudo pra você. Vou devolver tudo. Só isso", justificou.

Visivelmente irritada, Kéfera comentou o argumento e afirmou não ter sentido confiança na profissional ainda na consulta:"Achei de um baixo nível ela dizer que teve que justificar. Estou profundamente arrependida de ter passado em consulta com ela. Durante a consulta, ela não me passou confiança e, provavelmente, era minha intuição dizendo para eu pular fora, porque eu não fiz o procedimento com ela de bioestimulador de colágeno".

O iG tentou contato com a equipe da médica para um posicionamento sobre o caso. No entanto, não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Kéfera promete tomar Medidas judiciais

Em seu desabafo, Kéfera afirmou que pretende resolver a situação na Justiça. "Vou acionar o meu jurídico com toda certeza, porque a Dra. Gabriela Camargo está divulgando uma foto minha seminua sem a minha autorização e ainda falando mal do meu corpo. Como você vai confiar em uma médica de sai por aí falando mal do corpo da paciente? Ela faz um procedimento que é para melhorar a textura da pele, mas do jeito que ela fala é de uma forma tão grotesca", disse.

Por fim, a influenciadora acrescentou: "O que mais me entristece é ver uma médica mulher zombando do corpo de outra mulher. Essa médica trabalha com a parte estética, então essa pessoa deveria estar enaltecendo outras mulheres e ajudando para a gente enxergar o melhor em nós, ressaltando nossa beleza natural".