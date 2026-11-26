Reprodução/Instagram Isabella Arantes posa de biquíni e encanta seguidores.

Isabella Arantes, de 29 anos, encantou os seguidores nesta quinta-feira (26) ao abrir um álbum de fotos de um dia de relaxamento em uma cachoeira. Nos registros, a influenciadora posou de biquíni e exibiu o corpo sarado.

Para a legenda da publicação, a beldade escolheu apenas dois emojis de planta e coração verde. Para a trilha sonora da postagem Isabella elegeu a música Jadu Heart, sucesso da banda britânica The Cure.

Para a ocasião, Isabella optou por usar um biquíni verde fininho. Nas fotos, ela posa em meio à vegetação natural, com uma cachoeira deslumbrante ao fundo.

Nos comentários da publicação, internautas elogiaram a beleza da influenciadora."Que mulher perfeita", escreveu um. "Uma das mulheres mais lindas desse mundo", declarou outra. "Zero defeitos", disse um terceiro seguidor de Isabella.







Casamento e perda gestacional

Isabella Arantes se casou com o surfista Gabriel Medina em julho deste ano. Durante os votos do casamento, o surfista revelou que o casal estava à espera do primeiro filho.

Nas redes sociais, Isabella abriu o coração sobre o momento especial:"Hoje damos início a uma nova fase das nossas vidas. Eu e o Gabriel tivemos um verdadeiro encontro de almas, e somos muito felizes por estarmos celebrando esse amor cercados pelas pessoas que mais amamos".





"É um dia que representa tudo o que construímos até aqui e o começo de uma história que sonhamos viver juntos. Estamos com o coração transbordando de gratidão e felicidade", completou a influenciadora.

Três dias depois, o casal anunciou a perda do bebê. Por meio dos Stories do Instagram, a influenciadora publicou uma nota em que pediu compreensão e respeito neste momento difícil que está vivendo ao lado do marido.

O pronunciamento foi postado pela influenciadora e assinado pelos dois, poucas horas depois de o surfista informar ao GE que a gravidez da influenciadora não avançou na fase fetal. Segundo Gabriel, a confirmação ocorreu após a realização do exame morfológico de três meses de gestação.

Na nota, Isabella e Gabriel abriram o coração e pediram um tempo para que eles pudessem digerir a triste notícia.“Nosso coração precisa de um tempo. Estamos vivendo dias de silêncio, cura e confiança em Deus. Temos sentido seu amor nos sustentando e nos confortando”, começou o comunicado.

Na sequência, o casal agradeceu ao apoio de todos aqueles que estiveram ao lado deles neste momento delicado. Além disso, Gabriel e Isabella pediram compreensão e respeito.

“Somos profundamente gratos à nossa família, aos nossos amigos e a todos que estiveram ao nosso lado neste momento tão difícil. Nesse momento, pedimos apenas compreensão e respeito ao nosso tempo. Em breve estaremos de volta. Que Deus continue nos fortalecendo e abençoando a vida de cada um de vocês”, finalizou a nota.