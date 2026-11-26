Reprodução/YouTube/Os Bastidores Ator Humberto Martins

O ator Humberto Martins passou por uma cirurgia cerebral em Brasília para tratar o tremor essencial, uma condição neurológica hereditária. O famoso foi submetido a uma radiocirurgia no hospital DF Star, na última quarta-feira (25), e a intervenção foi concluída com sucesso. A tecnologia é utilizada de forma não invasiva, por meio de um robô.

Em bate-papo com Aline Müller, namorada do artista, ela explicou a Lucas Pasin que a cirurgia tem como objetivo tratar o tremor essencial, condição que Humberto teria herdado da mãe.

"Ele realizou um procedimento não invasivo que utiliza raios gama em uma área específica do cérebro", disse Aline. Sobre a tecnologia utilizada, ela pontuou: "A escolha pela capital federal se deve ao fato de o local ser o único no Brasil a contar com esse equipamento ultramoderno de cirurgia robótica".







Após o procedimento, Martins teve uma excelente recuperação. Aline tranquilizou os fãs e amigos do artista e pontuou que a recuperação é curta, de aproximadamente um dia.

"Ele está ótimo. A recuperação leva cerca de 24 horas. Logo volta à vida normal", disse. A meta é que ele retome sua vida profissional nos próximos dias, sem alterações na agenda que tinha sido programada antes da intervenção.

O casal conta com uma apresentação marcada para 28 de novembro, em Maringá, Paraná. Os dois irão contracenar no palco com a peça "Psicóloga, Segundo Meu Psiquiatra". Segundo Aline, a expectativa é que o namorado se recupere rapidamente.

Nova era

O procedimento aconteceu em uma fase de algumas reviravoltas na vida de Humberto Martins. Este ano, o ator contou sobre o encerramento do vínculo de três décadas da TV Globo. Seu trabalho mais recente foi na trama Travessia (2022).

Reprodução/Instagram Humberto Martins

Na Globo, esteve em em novelas como Totalmente Demais, O Clone Travessia, Uga Uga, Em Família, Kubanacan, Quatro por Quatro, Mulheres de Areia, A Força do Querer, Escrito Nas Estrelas, Verão 90, Beleza Pura e outras.

Após deixar o canal, ele negociou com a TV Record sobre poder protagonizar um projeto bíblico. Ele também se aventurou na política ao concorrer a uma vaga na Câmara de Deputados pelo partido Democracia Cristã (DC), no Rio de Janeiro, recebendo apenas 1.124 votos válidos, não conseguindo se eleger.