Reprodução/Instagram/@franfreduzeski Franciely Freduzeski exibe foto de biquíni

A atriz Franciely Freduzeski, conhecida por trabalhar em tramas da Globo, tem mostrado sua boa forma nas redes sociais. Aos 48 anos, ela surgiu de biquíni em diversos registros publicados recentemente em sua conta no Instagram.

"Caraivando, trancosiando… Não tenha pressa, mas não deixe para depois. Aproveite com quem você ama todas as oportunidades", escreveu na legenda da publicação, que reuniu fotos em Caraíva e Trancoso, na Bahia.

Em outras publicações, Franciely contou que convive com a fibromialgia, doença caracterizada por dores musculoesqueléticas generalizadas, acompanhadas de fadiga, sono não reparador e problemas de concentração.

"Eu escolho encher meu cérebro de pensamentos positivos e deixar a disciplina guiar a minha rotina. Ficar parada simplesmente não é uma opção para quem busca qualidade de vida", contou ela, que sempre realiza atividades na academia.

Quem é Franciely Freduzeski?

Com pouco mais de 94 mil seguidores no Instagram, a famosa se descreve como mãe, atriz e psicóloga na biografia de seu perfil. Além disso, Franciely ainda diz ser apaixonada por viagens, bichos, trilhas, natureza e cinéfila.

Dona de um currículo de sucesso, a artista já esteve em grandes produções da TV Globo, como Laços de Família (2000), Zorra Total (2000 e 2001), O Clone (2001), América (2005) e Malhação (2008). Ela também participou da primeira temporada do reality show A Fazenda, da Record TV.

Contudo, alguns anos depois, Franciely expandiu os horizontes e, em 2012, começou a produzir conteúdos para podólatras, pessoas com fetiche em pés.

Longe das telinhas desde 2018, quando fez uma participação em Orgulho e Paixão, a artista se formou em Psicologia e agora faz atendimentos em um consultório no Rio de Janeiro.

A paranaense fez questão de compartilhar a recente novidade com seus seguidores. Por meio das redes sociais, a atriz anunciou que está fazendo atendimentos na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. Em seu Instagram, ela mostrou um trechinho do novo espaço.

Além disso, nos últimos anos, a famosa recebeu o diagnóstico de fibromialgia após consultar mais de 20 médicos e realizar cirurgias desnecessárias. Apesar de estar longe das telinhas, ela não descarta uma volta no futuro.