Reprodução/Instagram/@duasvezeschico/@luisaarraes Chico Chico e Luisa Arraes

O cantor Chico Chico e a atriz Luisa Arraes, de 33 anos, estão esperando o primeiro filho. A novidade foi comunicada ao público na última quarta-feira (25). Os dois estão juntos desde o ano de 2024. O famoso é filho da cantora Cássia Eller.

A gravidez chega em um momento especial na trajetória do casal, já que Luisa está trabalhando na cinebiografia da mãe do namorado, que morreu em dezembro de 2001, aos 39 anos, segundo informações de Mônica Bergamo.

No longa "Cássia - O Filme", a atriz assumiu o papel da cantora, um dos grandes nomes do rock brasileiro. Chico é filho de Cássia com o baixista Tavinho Fialho e foi criado por Maria Eugênia Vieira Martins, companheira da cantora.





Luisa Arraes vive Cássia Eller

A escolha da atriz para o papel principal ocorreu após um processo seletivo que reuniu mais de 100 candidatas. De acordo com o diretor Diego Freitas, a proposta não era encontrar alguém que reproduzisse apenas os trejeitos da cantora, mas que fosse capaz de transmitir sua personalidade e intensidade.

As filmagens ocorreram no Rio de Janeiro e já estão em fase bastante avançada, o que aumenta a expectativa do público.

Reprodução/Instagram/@luisaarraes Atriz Luisa Arraes

O roteiro é assinado por Fernando Bonassi e Bia Cresco, com versão de Marcelo Saback. A produção retratará diferentes momentos da vida da cantora, desde seu crescimento na música até a relação com Maria Eugênia e os desafios enfrentados pelo casal diante do preconceito. O elenco também conta com Olivia Torres, Ramon Francisco, Stella Rabelo, Rui Ricardo, Pamela Germano, Leandro Ramos, João Cortes e Bento Dias.

Luisa construiu uma carreira no cinema e na televisão. Ela é filha do diretor Guel Arraes e da atriz Virginia Cavendish. Entre seus principais trabalhos estão as novelas No Rancho Fundo e Segundo Sol, além do filme Aos Teus Olhos.