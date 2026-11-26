Reprodução/Instagram Bianca Andrade e Giovana Cordeiro

Bianca Andrade, 32 anos, conhecida como Boca Rosa, e Giovana Cordeiro, 30 anos, voltaram a movimentar as redes sociais após aparecerem juntas em um vídeo de karaokê. Nas imagens, as duas surgem abraçadas enquanto cantam “Evidências”, sucesso de Chitãozinho e Xororó.

O que chamou bastante a atenção do público, é que em determinado momento, elas dividem os versos da música e aparecem em clima de intimidade.

A gravação foi feita em 4 de outubro, durante uma confraternização na casa do surfista Pedro Scooby, no Rio de Janeiro. O encontro reuniu integrantes do elenco do Dança dos Famosos após uma gravação do quadro do Domingão com Huck.

Ainda que o vídeo já seja 'antigo', ele ganhou repercussão vídeo apenas nesta quarta-feira (26), em meio aos rumores cada vez maiores de um possível affair entre as duas.

Reprodução/Instagram Bianca Andrade e Giovana Cordeiro

Giovana Cordeiro reage aos rumores de affair

Com a repercussão do suposto envolvimento, Giovana Cordeiro também virou assunto nas redes sociais. Na quarta-feira (25), a atriz publicou um vídeo nos Stories do Instagram e comentou, em tom bem-humorado, as fofocas envolvendo seu nome.

No entanto, em vez de falar diretamente sobre Bianca, ela aproveitou para reclamar de quem escreve seu nome com duas letras “n”.

Galera, vamos combinar um negócio aqui? Vai fazer fofoca com o meu nome? Não, fica à vontade, faz! Mas escreve certo! É Giovana com um N só, pô! Para de ficar botando o meu nome com dois N, eu odeio quando escrevem o meu nome errado! Giovana Cordeiro, atriz.

Na sequência, a artista explicou que a grafia foi uma escolha da mãe, que queria que os nomes das três filhas tivessem sete letras. Apesar de ter comentado a repercussão, Giovana não confirmou nem negou o possível relacionamento com a influenciadora.

Como começaram os rumores?

As especulações ganharam força depois que Bianca participou do Blogueirinha Entrevista, do Multishow, exibido na segunda-feira (23). Durante a conversa, a apresentadora perguntou se a empresária havia ficado com alguém do elenco do Dança dos Famosos. Bianca confirmou que sim, mas não revelou a identidade da pessoa.

Blogueirinha tentou descobrir quem seria a participante e chegou a sugerir nomes como Pedro Scooby e Ed Gama. A influenciadora, porém, preferiu manter o mistério. Quando questionada sobre a possibilidade de ter ficado com uma mulher, também não entregou o nome.

“Eu não vou falar, você que tem que adivinhar. Faz o seu trabalho”, respondeu Bianca.

Reprodução/Instagram Giovana Cordeiro

Depois da entrevista, Giovana passou a ser apontada como a possível pessoa. Segundo informações publicadas pelo jornal Extra, as duas teriam se aproximado durante a convivência na competição e trocado beijos em encontros do elenco. O primeiro beijo teria acontecido na festa de aniversário de Bianca, realizada em São Paulo, em outubro.

Outro detalhe que chamou a atenção foi a homenagem feita pela empresária à atriz nas redes sociais, na semana em que Giovana completou 30 anos. “Feliz 30 anos, Deusa! Você é tanta coisa boa que fica difícil de escrever. É impossível te conhecer e não ficar hipnotizada com tudo. Todo o amor do mundo no seu aniversário. Saudade”, escreveu. Até o momento, nenhuma das duas confirmou o suposto romance.



