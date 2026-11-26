Reprodução/Instagram Ex-BBB pede ajuda para conseguir trabalho.

A ex-BBB Ana Carolina Madeira, de 42 anos, recorreu às redes sociais nesta quarta-feira (26) para pedir oportunidades de trabalho. Após sofrer um assalto e acumular um prejuízo de R$ 17 mil, a participante da 9ª edição do "Big Brother Brasil" contou que enfrenta dificuldades financeiras e pediu ajuda aos seguidores para conseguir voltar ao reality show da Globo.



QUE SITUAÇÃO! A ex-BBB Ana Carolina Madeira usou as redes sociais para pedir oportunidades de trabalho após sofrer um assalto na região da Vila Olímpia, na Zona Sul de São Paulo! De acordo com o jornal Extra, a ex-participante do BBB 9 foi abordada por um motociclista enquanto voltava da academia e teve o celular, avaliado em R$ 13 mil, levado, somando um prejuízo de até R$ 17 mil. Abalada, ela lamentou o ocorrido e explicou que enfrenta dificuldades para comprar um novo aparelho e honrar seus compromissos financeiros: “Preciso pagar minhas contas”, desabafou. Muita força para a Ana Carolina nesse momento difícil! (📸 Reprodução / Instagram / anacarolinamadeira) — Lorena Magazine (@lorenamag_) November 25, 2026

Em um vídeo publicado no Instagram, Ana Carolina contou que, apesar de trabalhar como corretora de imóveis, não realizou nenhuma venda desde o início de 2026. Diante da situação difícil, ela pediu o apoio de seus 80 mil seguidores para conseguir trabalhos como influenciadora digital. A loira ainda revelou que está disposta a retornar como veterana em uma nova edição do BBB.

"Quero voltar para o Big Brother, pode me indicar, encher o saco do pessoal da Globo, qualquer coisa. Preciso ganhar dinheiro, pagar minhas contas, me ajudem, sério", apelou a famosa.

A ex-sister ainda afirmou que não sente vergonha de expor suas dificuldades financeiras e de pedir oportunidades de trabalho: "Não é feio pedir trabalho. Estou pedindo uma oportunidade".

Ex-BBB teve empréstimo contratado após assalto

Ana Carolina foi assaltada no dia 17 de novembro, enquanto voltava da academia, na região da Vila Olímpia, na Zona Sul de São Paulo. Segundo ela, um homem em uma moto puxou seu braço com força e levou o aparelho, avaliado em R$ 13 mil. No desabafo, a ex-sister revelou que não tem condições financeiras para comprar outro celular no momento.

Além da perda do aparelho, a ex-BBB afirmou que o criminoso conseguiu acessar sua conta bancária e contratar um empréstimo de 3,6 mil em seu nome, além de utilizar R$ 1 mil de limite de crédito disponível. A loira registrou um boletim de ocorrência e aguarda o andamento das investigações.

Mudança radical

A ex-BBB Ana Carolina Madeira movimentou as redes sociais ao compartilhar registros de sua transformação física. Em um vídeo publicado no Instagram em setembro de 2026, a famosa revelou ter passado por um processo de emagrecimento que resultou na perda de 32 kg. A mudança chocou os seguidores e logo viralizou na web.

Reprodução/Globo/Instagram Ex-BBB Ana Carolina Madeira, revela perda de 32 kg e mostra antes e depois

No relato, a loira contou que chegou a pesar 90 kg há cerca de nove anos e esclareceu que seu físico atual é resultado da busca por saúde.