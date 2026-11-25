Reprodução/Instagram Jennifer Barreto é eleita Miss Universo 2026.

A modelo porto-riquenha Jennifer Barreto, de 27 anos, foi coroada Miss Universo 2026 nesta terça-feira (24), durante a cerimônia realizada no Coliseo de Puerto Rico, em San Juan, em Porto Rico. Ela superou outras 115 candidatas ao título, inclusive a brasileira Marcella Kozinski.

A vitória marca a segunda vez que Porto Rico conquista a coroa do Miss Universo em uma edição realizada no país.

Quem é Jennifer Barreto?

Nascida em La Vega, Jennifer é psicóloga, modelo e influenciadora digital. Antes de conquistar a coroa, ela trabalhava com prevenção de situações de risco e assistência a famílias de militares no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A porto-riquenha também tem experiência no atendimento pessoas em situação de vulnerabilidade social, proteção infantil e prevenção ao suicídio.

A trajetória de Jennifer no universo dos concursos de beleza começou em 2025. No mesmo ano, ela representou o município de San Sebastián em um concurso nacional. Posteriormente, ela venceu o Miss Universo Porto Rico 2026, passando a representar o país na disputa internacional.

Casada com Yan Carlos Barreto e mãe de Penélope, de sete anos, a modelo entrou para a história do Miss Universo ao se tornar a primeira mãe a vencer o concurso desde que a organização suspendeu, em 2023, a proibição da participação de mulheres casadas ou com filhos.





Brasileira ficou entre as 30 semifinalistas

A paranaense Marcella Kozinski, de 26 anos, ficou entre as 30 semifinalistas do Miss Universo 2026. A representante do Brasil passou pelo primeiro corte e passou pelo desfile de traje de banho, mas não foi selecionada entre as 12 candidatas que seguiram na disputa pela coroa.

Reprodução/Instagram Marcella Kozinski ficou de fora do top 12 do Miss Universo 2026.





Com a eliminação, Marcella encerrou a competição entre as 30 semifinalistas, sem conquistar o título. Com o resultado, o Brasil completa 58 anos sem conquistar o título de Miss Universo. A última vitória brasileira aconteceu em 1968, quando Martha Vasconcellos venceu a disputa.





A participação da modelo no concurso também foi marcada por um problema de saúde. Em 18 de novembro, ela precisou se ausentar das atividades oficiais do concurso para realizar exames médicos e descansar. Na ocasião, a organização informou que o quadro clínico dela não era grave.

No dia seguinte, Natália Guimarães, ex-Miss Brasil e integrante da equipe responsável pela preparação da modelo, informou que ela estava melhor após um quadro viral. Por meio das redes sociais, Marcella também contou que estava melhor e que seguiria normalmente na disputa.