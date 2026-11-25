Reprodução/Instagram Myriam Rios

Myrian Rios, de 68 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (24) para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. A atriz, que está internada em um hospital de São Paulo, publicou um vídeo em que revelou ter sido diagnosticada com influenza A.

Diretamente do leito hospitalar, ela contou que a internação ocorreu após uma piora no quadro de saúde, acompanhada de uma queda na oxigenação.

Segundo a atriz, os primeiros sintomas começaram há pouco mais de uma semana. Na ocasião, ela sentiu dor de garganta, cansaço e tosse leve. Ao longo dos dias, o mal-estar se intensificou e ela resolveu procurar assistência médica entre o domingo e a segunda-feira. Após passar pelo pronto-socorro, a atriz permaneceu internada por orientação médica.

"Está tendo um surto de influenza, e como a oxigenação está um pouquinho baixa, está instável, eles não deixaram ir para casa para acompanhar. Eu estou me recuperando aqui, mas está tudo sob controle, tudo maravilhoso", disse Myrian.

Segundo a artista, seu filho mais velho, Edmar, também enfrentou problemas de saúde recentemente. O jovem, que apresentou um quadro de tosse forte há cerca de 15 dias, foi diagnosticado com sinusite viral e iniciou o tratamento médico.

Myrian também agradeceu ao carinho e apoio que vem recebendo nas redes sociais."Olá queridos e queridas, sei que muitos estão preocupados mas estou melhor e quero tranquilizá-los. Obrigado pelas orações, por se fazerem tão presentes na minha vida com palavras, gestos de carinho e apoio", declarou.

Myrian Rios aconselha fãs

Durante o vídeo, Myrian Rios também aproveitou para fazer um alerta aos seguidores. A atriz os aconselhou a cuidar da saúde e não ignorar sintomas incomuns.

"Sentiu uma dor, sentiu que não tá bom, tem alguma coisa estranha, se puder procurar um pronto-socorro, a UPA, o mais rápido possível, é sempre melhor", disse.

Nos comentários da publicação, a atriz recebeu comentários positivos de internautas."Melhoras… você ficará boa logo! Deus te abençoe sempre", escreveu uma. "Graças a Deus, Myrian, você está bem. Deus te abençoe e te cuide. Unidos em oração", disse outro. "Melhoras, maravilhosa! Vai ficar tudo bem", tranquilizou um terceiro usuário do Instagram.

Quem é Myrian Rios?

Nascida em Belo Horizonte, Myrian Rios é uma atriz brasileira conhecida por sua atuação em novelas como "Coração Alado" (1980), "O Amor é Nosso" (1981), "Ti Ti Ti" (1985) e "Poliana Moça" (2023).

A famosa teve relacionamentos que chamaram a atenção do público. Ela namorou o cantor Roberto Carlos de 1977 a 1989 e o ator André Gonçalves de 1999 a 2002.

Da relação com André nasceu Pedro, de 26 anos. Além do rapaz, Myrian é mãe de Edmar, de 29 anos, fruto do relacionamento que teve com o cirurgião plástico Edmar Fontoura.