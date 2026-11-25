Reprodução/Internet Steven Hack

O ator Steven Hack, conhecido por participações em séries como "American Horror Story" e "Seinfeld", morreu aos 68 anos, no último dia 19 de novembro, em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A informação foi divulgada pela InterAct Theatre Company, da qual ele foi um dos fundadores. A instituição informou que a morte ocorreu após um evento cardíaco súbito e inesperado. Inicialmente, a organização não deu detalhes sobre o que teria provocado a emergência médica.

Entretanto, posteriormente, a revista People, que teve acesso à certidão de óbito, informou que a causa foi doença cardiovascular aterosclerótica, condição relacionada ao acúmulo de placas nas paredes das artérias.

Em uma homenagem publicada nas redes sociais, a companhia descreveu Hack como um artista versátil e um integrante querido de sua família artística. A instituição também destacou a contribuição do ator para os primeiros anos do grupo e sua trajetória nos palcos, na televisão e no cinema.

Reprodução/Internet Steven Hack

Quem foi Steven Hack?

Nascido em St. Louis, no estado do Missouri, Steven Hack iniciou a carreira artística ainda jovem. Sua estreia no cinema aconteceu em 1978, no musical Grease, estrelado por John Travolta e Olivia Newton-John. Na produção, ele apareceu como um dos dançarinos, inclusive na sequência musical de encerramento.

Depois, o artista integrou o elenco original da montagem da Broadway de Cats, musical de Andrew Lloyd Webber que estreou em 1982. Hack permaneceu por cerca de cinco anos na produção, interpretando e cobrindo diferentes personagens. Ele também participou de uma turnê de A Chorus Line.

Ao longo da carreira , o ator acumulou participações em diversas produções da televisão norte-americana. Entre elas estão Seinfeld, American Horror Story: 1984, Desperate Housewives, Scrubs, Criminal Minds, The West Wing, General Hospital, Ratched e Agent Carter.

Reprodução/Internet Steven Hack

Participação em Seinfeld e outros trabalhos

Em Seinfeld, Hack apareceu na sétima temporada, em um episódio exibido em 1995. Ele interpretou um participante de uma caminhada beneficente em apoio à luta contra a Aids que confronta Kramer, personagem de Michael Richards, por se recusar a usar um laço de conscientização.

O ator também teve trabalhos no cinema. Entre os filmes de sua trajetória estão Minority Report (2002), Intolerable Cruelty (2003), Thor: O Mundo Sombrio (2013), Quarteto Fantástico (2015) e Amsterdam (2022), no qual interpretou o doutor Malin.

Além de atuar, Hack também trabalhava como artista gráfico e teve participação importante na InterAct Theatre Company, fundada em 1989. Ele escreveu e protagonizou a peça solo Willie's Son, trabalho que lhe rendeu uma indicação ao prêmio Los Angeles Ovation, em 2004.



