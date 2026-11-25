Reprodução/Instagram Juliana Paes

Juliana Paes, 47 anos, confirmou que estará no desfile da Unidos do Viradouro no Carnaval de 2027. Mesmo após anunciar que deixaria o posto de rainha de bateria da escola de Niterói, a atriz garantiu que continuará ligada à agremiação.

A confirmação ganhou destaque depois que ela esteve na quadra da vermelha e branca no último sábado (21), onde reencontrou integrantes da escola e a atual rainha, Bellinha Delfim.





A visita marcou o retorno de Juliana à quadra desde que deixou o posto. Na ocasião, ela também esteve com Mestre Ciça, homenageado pela Viradouro no Carnaval de 2026, e sambou ao lado da nova representante da bateria. O encontro foi registrado pelo gshow.

A decisão de continuar desfilando não é exatamente uma novidade. Em março deste ano, quando anunciou que não seria mais rainha de bateria, Juliana já havia afirmado que permaneceria na escola em uma nova função. Na ocasião, explicou que a agenda profissional não permitiria a dedicação que considera necessária para ocupar a coroa.

Instagram/Reprodução Juliana Paes





Juliana Paes já foi rainha de bateria da Viradouro e da Grande Rio

A relação da atriz com o Carnaval começou muito antes de seu retorno à Viradouro em 2026 . Juliana assumiu pela primeira vez o posto de rainha de bateria da escola em 2004 e permaneceu à frente dos ritmistas até 2008. Durante esse período, participou de desfiles marcantes da agremiação, como o de 2007, com o enredo “Viradouro Vira o Jogo”.

Depois de deixar a escola de Niterói, a artista voltou a ocupar o posto em outra agremiação carioca. Em 2018, foi anunciada como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, função que exerceu também no Carnaval de 2019. No ano seguinte, passou a coroa para Paolla Oliveira.

Em agosto de 2025, Juliana foi anunciada novamente como rainha de bateria da Viradouro, retornando ao posto após 17 anos. O convite partiu de Mestre Ciça, que seria homenageado pela escola no enredo “Pra Cima, Ciça!”, apresentado no Carnaval de 2026. A atriz aceitou o desafio e voltou a desfilar pela agremiação na Marquês de Sapucaí.

Reprodução/Instagram Juliana Paes





O retorno teve um significado especial para a artista, que já havia contado que o pai, Carlos Henrique Paes, era apaixonado pela escola e tinha o desejo de vê-la novamente à frente da bateria. Ele morreu em janeiro de 2024, após enfrentar o Alzheimer. Juliana chegou a dizer que a homenagem a Ciça também despertava lembranças do pai.

A participação terminou com uma conquista inédita para a atriz: a Viradouro venceu o Grupo Especial do Carnaval carioca de 2026. Pouco mais de um mês depois, em março, Juliana anunciou que deixaria o posto de rainha de bateria. Ela explicou que teria muitos compromissos profissionais e gravações, o que dificultaria sua dedicação à função.

“Não mais ocupando o posto de rainha de bateria. E é por respeitar tanto esse lugar de rainha do Carnaval, e de pessoas que se doam tanto o ano inteiro que eu não posso seguir”, declarou na ocasião. Apesar da mudança, reforçou que continuaria com a escola em 2027.



