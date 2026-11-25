Reprodução/Instagram Hayden Panettiere deixou patrimônio milionário.

A atriz Hayden Panettiere, que morreu em 16 de agosto deste ano, aos 36 anos, deixou uma fortuna avaliada em pelo menos US$ 6 milhões, cerca de R$ 35 milhões na cotação atual. O montante é formado por bens pessoais e imóveis, no entanto, a artista não deixou um testamento.

Wladimir Klitschko, pai da filha de Hayden, Kaya, entrou com uma petição na Justiça americana solicitando que uma mulher chamada Melissa Moskal Bencivenga, consultora tributária e financeira, seja nomeada administradora do espólio.

Segundo documentos judiciais obtidos pelo TMZ, Hayden faleceu sem deixar testamento. Ela possuía bens pessoais avaliados em cerca de US$ 5,2 milhões e imóveis avaliados em US$ 1 milhão. O patrimônio total da atriz é estimado em US$ 6.232.119.

A morte de Hayden Panettiere

Hayden Panettiere morreu em 16 de agosto. A atriz foi encontrada desacordada em seu apartamento, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. No local, estavam seu namorado, Brian Hickerson, que tem passagens pela polícia por violência doméstica, e o irmão dele, Zach Hickerson.

Na ocasião, Brian Hickerson, informou que chegou a tentar salvá-la administrando Narcan, medicamento usado para reverter rapidamente os efeitos de uma overdose de opioides, sem sucesso.

Ao chegar na residência, paramédicos também tentaram reanimá-la, mas as manobras não surtiram efeito e ela foi declarada morta ainda no local. Em outubro, a polícia encerrou a investigação sobre a morte da atriz após determinar que ela faleceu de uma overdose acidental de drogas.

Quem foi Hayden Panettiere

Nascida em 21 de agosto de 1989, no estado de Nova York, Hayden começou a brilhar diante das câmeras ainda bebê. Na infância, passou por produções como a novela "One Life to Live" antes de construir uma carreira que atravessaria televisão, cinema, música e dublagem.

A fama internacional veio em 2006, com "Heroes". Na série da NBC, Hayden interpretou Claire Bennet, uma líder de torcida capaz de se regenerar depois de sofrer ferimentos. A personagem se tornou uma das figuras centrais da produção e transformou a atriz em estrela mundial.

Outro papel marcante veio em "Nashville". Entre 2012 e 2018, ela interpretou a cantora Juliette Barnes, personagem marcada por conflitos familiares, fama e pressão profissional. A atuação rendeu a Hayden duas indicações ao Globo de Ouro, em 2013 e 2014.

Nos últimos anos, a atriz também passou a falar publicamente sobre partes difíceis da própria vida. Ela relatou problemas com álcool e dependência, depressão pós-parto e períodos de tratamento. Em maio deste ano, lançou a autobiografia "This Is Me: A Reckoning", na qual escreveu sobre carreira, maternidade, recuperação, violência doméstica e perdas pessoais.

Uma dessas perdas foi a morte do irmão mais novo, Jansen Panettiere, em fevereiro de 2023, aos 28 anos. A família informou posteriormente que ele morreu em decorrência de complicações relacionadas ao aumento do coração e a um problema na válvula aórtica. O caso e a relação entre os irmãos também foram abordados pelo iG após a divulgação da causa da morte.

Hayden havia retomado o trabalho depois de um período afastada dos sets. Seu papel mais recente foi no suspense psicológico "Sleepwalker", lançado nos Estados Unidos em janeiro de 2026. No filme, interpretou uma mãe em luto que passa a sofrer episódios de sonambulismo.