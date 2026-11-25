Reprodução/Instagram Bianca Andrade e Giovana Cordeiro

Giovana Cordeiro, 30 anos, vem sendo apontada como possível affair de Bianca Andrade, 32 anos, conhecida como Boca Rosa, após a influenciadora revelar que ficou com uma participante do Dança dos Famosos.

A declaração foi feita durante o Blogueirinha Entrevista, do Multishow, exibido na segunda-feira (23), e despertou a curiosidade dos internautas sobre a identidade da mulher.

Durante a conversa, a entrevistadora tentou descobrir quem seria a pessoa e sugeriu nomes de integrantes do elenco, como Pedro Scooby, MC Livinho e Ed Gama. No entanto, Bianca negou algumas das possibilidades e confirmou que havia ficado com uma mulher, mas preferiu não entregar sua identidade.

“Eu não vou falar, você que tem que adivinhar. Faz o seu trabalho”, brincou a empresária. Não demorou muito e após a entrevista, Giovana Cordeiro foi um dos nomes mais comentados nas redes sociais.

Reprodução/ Instagram @bianca Bianca Andrade

A especulação ganhou força depois que um veículo publicou informações sobre uma possível aproximação entre as duas nos bastidores da competição.Como teria começado a aproximação?

Segundo informações divulgadas pelo Jornal Extra, Bianca e Giovana teriam se aproximado durante a convivência no Dança dos Famosos. O primeiro beijo teria acontecido em uma festa organizada pela influenciadora em São Paulo, há pouco mais de um mês. Depois disso, as duas teriam ficado outras vezes.

Outro episódio que chamou a atenção foi uma homenagem feita por Bianca nas redes sociais pelo aniversário da atriz. Na publicação, a empresária escreveu:

Feliz 30 anos, Deusa! Você é tanta coisa boa que fica difícil de escrever. É impossível te conhecer e não ficar hipnotizada com tudo. Todo o amor do mundo no seu aniversário. Saudade. Bianca Andrade.

Apesar dos rumores, é importante destacar que Bianca não citou o nome de Giovana durante a entrevista e nenhuma das duas confirmou publicamente o suposto relacionamento.

Quem é Giovana Cordeiro?

Giovana Cordeiro é atriz e começou a ganhar espaço na televisão em 2017, quando participou da minissérie Dois Irmãos, da TV Globo. No mesmo ano, integrou o elenco de Rock Story e O Outro Lado do Paraíso. Depois, esteve em produções como Malhação: Vidas Brasileiras, Verão 90, Pantanal e Mar do Sertão, novela em que interpretou Xaviera.

Reprodução/Instagram Giovana Cordeiro

Um dos papéis de maior destaque de sua trajetória foi como protagonista de Fuzuê, novela exibida pela Globo em 2023, na qual viveu Luna. Mais recentemente, a atriz também participou de Dona de Mim e integrou o elenco do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck.

Bianca Andrade participou do Dança dos Famosos

Bianca Andrade também integrou a edição de 2026 do Dança dos Famosos. A influenciadora deixou a competição em novembro, após participar da disputa no programa comandado por Luciano Huck.

Conhecida como Boca Rosa, Bianca ganhou projeção nacional ao participar do Big Brother Brasil 20. Antes disso, já era conhecida na internet por produzir conteúdo sobre beleza e maquiagem.



