Reprodução/Internet Carolina Pavanelli

Carolina Pavanelli, que conquistou o público ainda criança ao protagonizar a novela Sonho Meu, da TV Globo, compartilhou uma conquista pessoal nas redes sociais: está há seis anos sem fumar. Aos 39 anos, a ex-atriz mirim contou que decidiu abandonar o cigarro em 2020, durante a pandemia de Covid-19, depois de manter o hábito por uma década.

Ela tomou a decisão após contrair a doença e enfrentar o período de isolamento social. Em um texto publicado no Instagram, Carolina relembrou que estava preocupada com o cenário da pandemia e que, naquele momento, resolveu mudar um comportamento que fazia parte de sua rotina havia dez anos.

Tudo começou quando peguei Covid, em 2020. No meio de uma pandemia, com o mundo inteiro de cabeça para baixo, preocupada, sozinha em lockdown, em pânico com uma doença sobre a qual ainda sabíamos tão pouco… Resolvi abandonar um hábito que já fazia parte da minha vida há dez anos. Caroina Pavanellli, ex-atriz mirim da TV Globo.

Ex-atriz conta como enfrentou o vício em cigarro

Carolina também falou sobre as dificuldades que enfrentou no processo de abandonar o tabagismo. Segundo ela, a vontade de fumar e a irritação fizeram parte do período de adaptação, além das tentativas de negociar consigo mesma para voltar ao hábito.

“Não serei hipócrita, é claro, teve a parte menos poética. A vontade de fumar, a irritação, a negociação mental do tipo ‘mas só um cigarrinh o…’. O cérebro humano é um excelente advogado de péssimas ideias”, brincou.

Ao completar seis anos sem fumar, a ex-atriz celebrou a mudança e destacou os benefícios que percebeu desde então, tanto para a saúde quanto para a vida financeira. Ela também incentivou pessoas que desejam parar de fumar a não desistirem diante das dificuldades.

Reprodução/Instagram Carolina Pavanelli

“Depois de seis anos, acho que já posso dizer que meu relacionamento com o cigarro acabou definitivamente. Sem recaídas, sem saudade e sem aquela história de ‘vamos continuar amigos’”, afirmou.

Quem é Carolina Pavanelli?

Carolina ficou conhecida nacionalmente aos seis anos de idade, quando interpretou Maria Carolina, a Laleska, na novela Sonho Meu, exibida pela Globo entre 1993 e 1994. Na trama, sua personagem era filha de Cláudia, vivida por Patrícia França, e se tornou um dos destaques da história.

Reprodução/Instagram Carolina Pavanelli

Depois do sucesso da novela, a atriz mirim participou de outras produções da emissora, como Quem é Você? (1996), Malhação (1997) e Meu Bem Querer (1998). Ela também esteve em atrações infantis, como TV Colosso e Caça Talentos. Mais tarde, participou da série A Lei e o Crime, da Record, em 2009.

Em entrevista ao gshow, em 2018, Carolina explicou que não planejou abandonar a atuação. Ela contou que trabalhou como atriz até os 12 anos, mas, com a chegada da adolescência e a falta de novas oportunidades na televisão, acabou direcionando sua atenção aos estudos.

Longe das novelas, Carolina construiu uma trajetória na área da educação. Formada em Comunicação Social, com habilitação em Cinema, pela Universidade Federal Fluminense (UFF), ela passou a trabalhar como professora de Língua Portuguesa e Redação, além de atuar como orientadora pedagógica.

Em entrevista ao gshow, a ex-atriz contou que se encontrou profissionalmente no ensino e chegou a trabalhar na formação de professores e na elaboração de materiais didáticos. Mais recentemente, também passou a se dedicar a projetos ligados à leitura e à produção de conteúdo.