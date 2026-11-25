Reprodução/Instagram Catherine Bascoy posa de topless em Trancoso, na Bahia.

Catherine Bascoy, de 25 anos, causou burburinho entre os seguidores nesta terça-feira (24) ao surgir em novos cliques na praia. A ex-participante do reality show "A Fazenda 18", da Record, publicou uma sequência de fotos sensuais em que aparece renovando o bronzeado de topless.

A influenciadora, que está curtindo alguns dias de descanso em Trancoso, na Bahia, mostrou alguns momentos especiais de sua passagem por uma das praias do local. Para a ocasião, Catherine elegeu um biquíni estampado de alças fininhas, combinado com acessórios em tons de dourado.

No carrossel de imagens, Catherine aparece sorridente em meio à paisagem paradisíaca. Em parte dos cliques, a beldade surge sem a parte de cima do biquíni, exibindo as costas torneadas.

Nos comentários da publicação, internautas elogiaram a beleza da famosa."Deusa", escreveu uma. "Roubou a beleza toda para ela", disse outra. "A cada dia você fica mais linda, como pode?", questionou uma terceira seguidora da influenciadora.







Passagem pela Fazenda 18

Catherine Bascoy se consolidou como uma das participantes mais marcantes do reality show "A Fazenda 18". Durante sua passagem pelo programa, a influenciadora se envolveu em polêmicas e engatou um romance com o peão Murilo Dias.

Assim que entrou no reality, Catherine iniciou uma amizade com Tina Calamba. No entanto, elas romperam após um mal-entendido sobre os rumos do jogo. Na ocasião, Tina afirmou que a influenciadora havia dito que a indicaria para a Roça, mas Catherine negou e explicou que se referia a Lucas Bissoli. Após alguns outros desentendimentos, as duas optaram por seguir caminhos separados no jogo.





Uma das maiores polêmicas da participação da influenciadora ocorreu quando ela aproveitou a tarefa de cuidar da égua Serena para colocar esterco nas camas das peoas Ana Bruna e Darlin Ferrattry, que estavam na Baia. O episódio causou revolta dentro e fora da atração.

O romance entre Catherine e Murilo também deu o que falar. Em setembro, o peão passou a mão nas nádegas da influenciadora, que afastou o contato. O rapaz se desculpou com a famosa, porém, nas redes sociais, o episódio foi apontado como assédio por internautas.

Catherine foi a quinta eliminada do programa e, após deixar o confinamento, afirmou que o romance com o modelo atrapalhou sua trajetória no jogo. A influenciadora avaliou que parte deixou parte de sua personalidade de lado para evitar conflitos com o peão.