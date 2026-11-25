Reprodução/Instagram Bruna Rotta abre o jogo sobre rumores de romance entre Kauã Elias e Virginia Fonseca.

Bruna Rotta, ex-namorada de Kauã Elias, voltou a comentar os boatos de romance entre ele e Virginia Fonseca. A influenciadora, que está grávida da primeira filha com o centroavante do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, abriu o jogo e revelou o que pensa sobre a suposta aproximação entre os famosos e falou sobre a relação conturbada com o atleta.

Recentemente, o jogador participou do festival Caldas Country, onde curtiu a noite no camarote reservado para Virginia Fonseca. Logo depois do evento, ele também foi flagrado em uma after party realizada na casa alugada pela influenciadora, em Caldas Novas, interior de Goiás.

Questionada sobre os rumores de que Kauã Elias e Virginia teriam se encontrado no festival, Bruna foi direta e não demonstrou surpresa. "[Isso] não me diz respeito algum. Se ele já me traia estando comigo, o que ele faz agora não me surpreende de nenhuma maneira", disse em entrevista ao Portal Leo Dias.

Bruna contou que conheceu Kauã Elias por meio das redes sociais em novembro de 2025 e logo começaram a namorar. Por ambos terem o desejo de formar uma família, a gravidez ocorreu de forma rápida e planejada.

Em julho de 2026, durante o chá revelação de Helena, filha do casal, Kauã teria saído com amigos e retornado completamente alterado, tratando Bruna de forma ríspida. Após o episódio, ela optou por passar alguns dias ao lado da família, em Santa Catarina, momento em que o jogador pediu um teste de paternidade da criança.

Após o desentendimento, eles optaram por retomar o relacionamento. Foi durante esse período que Bruna descobriu que o jogador, que mora na Ucrânia, estaria mantendo uma amante no Brasil. "É uma situação que foi tão desgastante, tão repetitiva que hoje em dia nem me machuca mais", desabafou a influenciadora.

Ao voltar para Santa Catarina, para passar a reta final da gravidez ao lado da família, Bruna e Kauã voltaram a conversar para tentar uma reconciliação. Eles teriam se encontrado para discutir o assunto no dia 30 de outubro, data em que Kauã Elias deixou os primeiros comentários nas fotos de Virginia Fonseca.

Ao opinar sobre a influenciadora, Bruna foi direta:"Ela está solteira, ela não me deve consideração. Quem me devia consideração era ele", disse. Na sequência, ela falou sobre o que ela acha das interações entre Kauã e Virginia: "Eu vejo como uma mulher que não está dando total significância para ele. Quem está indo atrás da situação é ele", alfinetou Rotta.

Relembre o caso

A aproximação entre Kauã Elias e Virginia Fonseca começou no final de outubro, quando ela publicou um carrossel de fotos em que surgiu vestida de coelhinha sexy, uma das fantasias escolhidas para curtir o Halloween em Nova York, nos Estados Unidos.

Nos comentários da publicação, a reação do jogador do Shakhtar Donetsk se destacou: ele deixou um emoji de um rosto suspirando e outro com olhos apaixonados. Pouco tempo depois da interação, a loira passou a segui-lo na rede social.

Mas esta não foi a única cantada virtual que o jogador deixou no perfil oficial de Virginia Fonseca no Instagram. Dois dias depois, Kauã Elias voltou a interagir com uma nova publicação da influenciadora. Desta vez, o atleta comentou emojis apaixonados em uma postagem em que a loira aparece fantasiada de Angel, apelido associado às modelos da marca de lingerie Victoria's Secret.

Após as interações, eles passaram a se seguir mutuamente no Instagram. No entanto, eles trocaram unfollows após o jogador ter a relação conturbada com a ex-namorada, Bruna Rotta, exposta nas redes sociais.