Reprodução/Internet Telejornal da TV Globo

Uma entrada ao vivo do Meio Dia Paraná, telejornal da RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, foi interrompida nesta terça-feira (24) após um homem aparecer atrás do repórter Douglas Santucci e pedir a libertação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O episódio aconteceu enquanto o jornalista falava sobre a suspensão de parte das obras na Praça Osório, no centro de Curitiba. Vestindo uma camisa amarela, o homem interrompeu a reportagem aos gritos.

“Libertem Bolsonaro! Libertem Bolsonaro! Urgente!”, disparou. Diante da situação, a direção do telejornal cortou a transmissão externa e voltou a imagem para o estúdio.





O apresentador Roberson Jannuzzi reagiu à atitude e ressaltou que, embora manifestações políticas sejam legítimas, elas precisam respeitar o trabalho dos profissionais de imprensa.

“Volta, volta para o estúdio aqui! Infelizmente, o link do Douglas foi interrompido. E gente, esse não é o local adequado para você fazer uma manifestação. Existe um local adequado para isso”, afirmou.





Na sequência, o âncora reforçou que a liberdade de manifestação deve ser garantida, mas não pode impedir o exercício profissional do repórter.

“A gente defende a liberdade para você fazer qualquer manifestação que você quiser, mas no local adequado, não interrompendo o trabalho de um profissional, como o Douglas, que aconteceu neste momento”, completou.

Reprodução/Internet Telejornal da TV Globo





Reportagem falava sobre obras em praça de Curitiba

A entrada ao vivo de Douglas Santucci tinha como objetivo informar sobre uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), que suspendeu provisoriamente novos cortes de árvores que não sejam emergenciais e alterações irreversíveis no conjunto paisagístico da Praça Osório.

Reprodução/Internet Roberson Jannuzzi, âncora do Meio Dia





A determinação foi assinada na segunda-feira (23), após uma ação popular questionar o projeto de revitalização do espaço, que é protegido por tombamento. A decisão permite intervenções emergenciais necessárias à segurança, desde que sejam justificadas tecnicamente.

Por que Jair Bolsonaro está preso?

Jair Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em setembro de 2025, a 27 anos e três meses de prisão por cinco crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

A condenação envolve organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado.

De acordo com a decisão do Supremo, a pena começou a ser cumprida em 25 de novembro de 2025, após o encerramento do prazo para apresentação de recursos contra a condenação.

Inicialmente, o ex-presidente ficou custodiado na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Em janeiro de 2026, foi transferido para uma sala de Estado-Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.

Em março, após ser internado com broncopneumonia aspirativa, r ecebeu autorização para cumprir a pena em prisão domiciliar humanitária. Em julho, o ministro Alexandre de Moraes decidiu manter a medida.

Atualmente, Bolsonaro está internado na UTI do Hospital DF Star, em Brasília. Ele foi levado à unidade em 20 de novembro, após apresentar dores abdominais, e recebeu diagnóstico de pneumonia broncoaspirativa e obstrução intestinal. Apesar da internação, a situação jurídica segue sendo de cumprimento da pena em prisão domiciliar.



