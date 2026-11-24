Reprodução/Internet Patrícia Poeta

Patrícia Poeta Pfingstag Soares é jornalista e apresentadora brasileira, conhecida pelo trabalho em telejornais e programas de variedades da TV Globo. Nascida em 19 de outubro de 1976, em São Jerônimo, no Rio Grande do Sul, construiu sua trajetória na televisão e, atualmente, está à frente do "Encontro", exibido nas manhãs da emissora carioca.

Reprodução Patrícia Poeta

Irmã mais velha de Paula e Paloma, Patrícia estudou na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), onde conheceu a professora Lígia Tricot, que na época também era diretora de Jornalismo da TV Bandeirantes de Porto Alegre. Por meio desse contato, começou a trabalhar na televisão, primeiro cobrindo as férias de repórteres e, posteriormente, assumindo a apresentação de um telejornal da emissora.

Jornada na Globo

Em 2000, Patrícia foi contratada pela TV Globo de São Paulo para apresentar a previsão do tempo. Na emissora, também passou a atuar como repórter. No ano seguinte, foi efetivada na apresentação do SPTV – 1ª Edição, ao lado de Chico Pinheiro. Nesse período, casou-se com Amauri Soares, então diretor de Jornalismo da filial paulista, que foi promovido à direção da Globo Internacional, em Nova York. Patrícia se mudou com o marido para os Estados Unidos e passou a produzir reportagens para o Fantástico e o Jornal Nacional.

Em 2005, Patrícia deixou a emissora para cursar uma pós-graduação na Universidade de Nova York. Três anos depois, retornou ao Brasil e à TV Globo, dessa vez para apresentar o Fantástico, ao lado de Zeca Camargo, no lugar de Glória Maria. Em 2011, após a saída de Fátima Bernardes do Jornal Nacional, assumiu a bancada do telejornal. Durante esse período, participou da cobertura de acontecimentos importantes, como a Copa do Mundo de 2014 e as eleições presidenciais.

Ela foi desligada do ‘Jornal Nacional’, na promessa de um programa próprio que só viria em julho de 2015 com o ‘É de Casa’. Apesar de não ser a única apresentadora do programa matinal dos sábados, Patrícia foi ganhando destaque e sendo chamada para cobrir férias de Ana Maria Braga no ‘Mais Você’ e de Fátima Bernardes no ‘Encontro’. Em 2022, assumiu oficialmente o programa ‘Encontro’, como sucessora de Fátima mais uma vez, desde então Patrícia consolidou seu horário das manhãs com entrevistas, variedades e música, além de trazer visões jornalísticas para o programa.

Vida Pessoal

Patrícia se casou com Amauri Soares, então diretor de Jornalismo da filial da Globo em São Paulo, em julho de 2001. No ano seguinte, nasceu Felipe, único filho do casal.

Após o parto, a jornalista afirmou que não pretendia ter outros filhos, em razão da v iolência obstétrica que relatou ter sofrido durante o nascimento de Felipe. Em 2017, Patrícia e Amauri se divorciaram, e a apresentadora passou a manter a vida pessoal longe dos holofotes.

Entre janeiro e agosto de 2018, ela namorou o médico Fabiano Serfaty. Desde o fim do relacionamento, Patrícia não tornou público nenhum novo romance.