Reprodução/Instagram Patrícia Abravanel usa vestido de RS 6 mil em viagem ao Paraguai,

Patrícia Abravanel, de 49 anos, curtiu o fim de semana em Assunção, no Paraguai, em meio aos rumores do fim do casamento com Fábio Faria. A apresentadora do SBT visitou o país vizinho ao lado do filho mais velho, Pedro, de 12 anos, e apostou em um look requintado para um dos passeios ao lado do herdeiro, fruto de seu casamento com o ex-Ministro das Comunicações.

O menino, que pratica tênis, participou no APT Junior Open, torneio juvenil sul-americano disputado em Luque, na região metropolitana da capital paraguaia.

Apesar de não ter publicado registros da viagem nas redes sociais, Patrícia surgiu posando para uma foto ao lado do primogênito e do empresário paraguaio Rigoberto Chamorro. Na imagem publicada pelo homem no Instagram, o trio aparece sorridente em um restaurante de Assunção.

"Com gosto de receber Patrícia Abravanel, filha do estimado Silvio Santos, uma das figuras mais emblemáticas da televisão brasileira, compartilhando também um momento especial ao lado de seu filho Pedro, que se destaca no âmbito esportivo", escreveu o empresário na legenda da publicação.

Elegância e luxo artesanal

Para a ocasião, Patrícia Abravanel elegeu uma produção marcada pelo luxo e pelo artesanato. O grande destaque do look é o vestido midi branco da grife Diotima.

Reprodução/Instagram Patrícia Abravanel usa vestido artesanal de R$ 6,9 mil.

O modelo chamado Notting Broderie Anglaise Cotton Midi Dress, não tem mangas e conta com drapeados laterais que proporcionam um visual orgânico na parte superior da peça. Em contraste com esse movimento natural, a parte de baixo do vestido possui uma saia assimétrica com recortes vazados em broderie anglaise, conhecido como "lese".

A trama geométrica da parte inferior da peça imprime personalidade ao look que passa longe de ser básico, sem perder a sofisticação. No site oficial da grife, o vestido custa US$ 1.295, cerca de R$ 6,9 mil na cotação atual.

Para completar o visual, Patrícia optou por sapatos Mary Jane em um tom de caramelo, com detalhes em tela. Além disso, ela também elegeu brincos dourados com design orgânico e um par de óculos escuros.

Separação de Fábio Faria

Patrícia Abravanel está vivendo um momento delicado de sua vida pessoal. A viagem ao Paraguai ocorreu em meio aos boatos do fim do casamento da apresentador com o empresário Fábio Faria.

Segundo informações do jornalista Lucas Pasin, a filha de Silvio Santos (1930 - 2024) já deu entrada nos papéis do divórcio. Patrícia e Fábio ficaram juntos por nove anos e tiveram três filhos. Apesar da informação, nenhum dos dois se pronunciou publicamente sobre o assunto até o momento.

De acordo com fontes próximas ao casal, a relação passou por diversas crises no último ano e Patrícia já havia expressado o desejo de se separar. Apesar disso, a atitude foi adiada em uma tentativa da apresentadora de preservar a família.

A gota d'água que levou Patrícia a colocar um fim no casamento foi a divulgação de mensagens trocadas entre Fábio Faria e Daniel Vorcaro. Na ocasião, eles tiveram discussões acaloradas sobre o tema.

Em setembro, a revista Piauí publicou uma troca de mensagens comprometedora entre o ex-banqueiro e o ex-político. Em um dos diálogos obtidos pela Polícia Federal (PF), Fábio e Vorcaro organizam uma festa de Halloween com 120 prostitutas e 60 convidados na tradicional casa noturna paulistana, Madame Satã. Faria teria, inclusive, confessado que mentiu para a esposa. Após a divulgação dos diálogos, o ex-político negou sua participação no evento.

Posteriormente, a revista voltou a expor a relação próxima entre Vorcaro e Fábio Faria. Desta vez, o ex-Ministro das Comunicações surgiu em fotos durante festas e encontros luxuosos promovidos pelo dono do Banco Master.

Vale destacar que, apesar de ter de ter contribuído para o término, a relação de Faria e Vorcaro foi era o único problema enfrentado pelo casal que, segundo fontes próximas, já estava afastado há alguns meses.