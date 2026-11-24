Reprodução/Instagram Paolla Oliveira relembra Vivi Guedes e resgata fotos sensuais da personagem.

Paolla Oliveira, de 44 anos, encantou os seguidores na segunda-feira (23) ao relembrar uma das personagens mais marcantes de sua carreira. Em uma postagem compartilhada no Instagram, a atriz resgatou momentos icônicos da influenciadora Vivi Guedes, vivida por ela em "A Dona do Pedaço" (2019), da Globo.

A novela voltou a ser exibida pela Globo nesta segunda-feira na faixa da tarde, substituindo "Avenida Brasil".

Na legenda da publicação, Paolla relembrou o bordão da personagem:"Oi, seguimores! Vivi Guedes na área". No carrossel, a atriz reuniu registros marcantes da personagem ao longo da trama escrita por Walcyr Carrasco.

Entre os momentos eleitos por Paolla está uma compilação de cenas quentes entre Vivi Guedes e seu par romântico na trama, Chiclete (Sérgio Guizé)."E quando a Vivi e o Chiclete inventaram a química", diz a legenda do vídeo.

Paolla também compartilhou um meme sobre um do momento em que a personagem é abandonada no altar pelo seu então noivo, Camilo (Lee Taylor) e, posteriormente, foge da igreja com Chiclete. Na postagem um internauta afirma estar ansioso para assistir a cena novamente. "Ansioso para rever a Vivi Guedes sendo abandonada no altar e fugindo com o amor da vida dela".





Em um dos vídeos, Paolla surgiu emocionada no último dia das gravações da novela. No registro, ela aparece nos bastidores da produção, se despedindo da equipe. "Último dia de estúdio e a gente vai ficando assim, meio Vivi Guedes. Valeu, galera", diz a atriz.

Além disso, Paolla resgatou fotos de ensaios sensuais estrelados por ela na pele de Vivi Guedes. Em uma das imagens, ela surge exibindo o bumbum torneado enquanto posa em uma piscina com vista para o mar. Em outro clique, ela aparece vestindo um look preto transparente combinado com sandálias de salto altíssimas.









O que fenômeno ultrapassou as telas

Vivi Guedes foi uma personagem marcante dentro e fora das telinhas. A repercussão da influenciadora levou a personagem a ganhar um perfil próprio no Instagram, que chegou a conquistar mais de 2,8 milhões de seguidores até o fim da novela.

A rede social da personagem chegou a alcançar recordes impressionantes na época da exibição original do folhetim. Em uma ocasião, o perfil ganhou 100 mil seguidores em menos de 12 horas. Outra marca que chamou atenção foi o ganho de 1 milhão de seguidores em menos de um mês.

Além de postagens relacionadas a moda e estilo de vida, o perfil oficial de Vivi Guedes também teve direito à campanhas publicitárias reais para marcas como Fiat, Avon e Duty Color.