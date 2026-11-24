Reprodução/Instagram/@virginia MP revê acusação de que Virginia lucrava com perdas em apostas.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) voltou atrás na alegação de que Virginia Fonseca, de 27 anos, recebia uma comissão de 30 % sobre as perdas dos apostadores que atraía para a plataforma de apostas Blaze. A manifestação foi enviada pelo órgão à Justiça na última segunda-feira (23).

O MP reconheceu que os contratos apresentados pela defesa da influenciadora não comprovam a existência de pagamentos ligados aos prejuízos dos usuários da plataforma.

"Por isso, a alegação de que Virginia recebia 30% das perdas dos seguidores não deve ser sustentada como fato provado com base nos documentos disponíveis. Essa conclusão, porém, não transforma a publicidade em manifestação espontânea ou neutra", afirmou o órgão em nota.

Recuando da acusação, o MP esclareceu que os contratos previam valores fixos para a divulgação da Blaze.

Apesar disso, o órgão alertou que"O próprio contrato define a finalidade promocional, prevê pagamento pela produção e divulgação, estabelece entregas recorrentes e contempla exclusividade. O aditivo direciona as entregas a apostas esportivas. Está demonstrado, ao menos, que havia contraprestação comercial por conteúdos destinados a promover a Blaze".

A suspeita inicial do Ministério Público era de que Virginia Fonseca recebia 30% dos valores perdidos por seguidores atraídos para a plataforma por meio de um link divulgado por ela nas redes sociais.

Irregularidades na divulgação ainda podem resultar em punições

A suspeita contra Virginia Fonseca foi apresentada em uma ação civil pública que questiona uma publicidade compartilhada por Virginia em seu perfil oficial no Instagram no dia três de julho.

A divulgação ocorreu durante a Copa do Mundo 2026 e, na ocasião, a influenciadora afirmou que apostaria na vitória da seleção de Cabo Verde contra a Argentina.

A publicação, feita para seus mais de 56,7 milhões de seguidores, ela não indicava de forma clara que se tratava de uma publicidade, segundo alegação do MP. Horas depois, a seleção da Argentina venceu a partida por 3 a 2.

Dias depois, Virginia e Blaze viraram alvos de uma ação pública de R$ 120 milhões movida pelo MPDFT. A petição ressalta que a forma como a influenciadora divulgou a aposta simulava comunicação pessoal e espontânea, apesar de ela ter um contrato para divulgar a plataforma.

Com a vitória do time argentino, o MP afirmou que consumidores que reproduziram a aposta mostrada pela influenciadora perderam integralmente os valores apostados.

O MP sustentou que a escolha do time de Cabo Verde foi proposital, levando em consideração que a vitória deles sobre a Argentina seria um resultado improvável.

Na petição, o órgão acusou Virginia de fazer publicidade oculta e enganosa, além de adotar o modelo contratual conhecido como "revenue share", em que a perda dos consumidores poderia ser convertida em comissão para ela.

No parecer enviado à Justiça nesta segunda-feira, o MP manteve os questionamentos à publicidade e sustentou que Virginia pode ser responsabilizada por eventuais irregularidades na divulgação da Blaze.