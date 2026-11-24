Divulgação MC Ryan volta a ser de operação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro.

O funkeiro MC Ryan SP voltou a ser alvo da Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira (24). O músico teve seus bens bloqueados por determinação da Justiça no âmbito de três operações simultâneas que investigam esquemas de lavagem de dinheiro que movimentaram mais de R$ 4,3 bilhões no Brasil e no exterior.

A investigação faz parte das operações Narco Azimut III, Narco Oriente e Narco Alicerce, que, juntas, resultaram na expedição de 72 mandados judiciais, sendo 36 de prisão temporária e 36 de busca e apreensão contra pessoas que teriam lucrado com golpes digitais.

A Polícia Federal aponta que os grupos utilizavam empresas de fachada, instituições de pagamento, transferências bancárias e operações com criptoativos para ocultar recursos de origem ilícita.

A defesa de MC Ryan afirmou que o cantor permanece em liberdade, conforme decisão anterior do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3). Segundo informações da CNN Brasil, os advogados do músico também contestaram as acusações.

Quem é MC Ryan SP?

Nascido em 2001, Ryan Santana dos Santos, mais conhecido como MC Ryan SP, é cantor e compositor da zona norte de São Paulo. Também conhecido como Tubarão, se tornou um dos maiores nomes da nova geração de funkeiros e, aos 25 anos, acumula sucessos nas plataformas digitais.

Criado na comunidade do Zaki Narchi, na Zona Norte da capital paulista, ele trabalhou como entregador de panfletos e lavador de carros antes da fama. Atualmente, MC Ryan conta com mais de 19 milhões de ouvintes mensais no Spotify e parcerias de sucesso com grandes nomes da música brasileira.

Em 2020, ganhou destaque com a música "Vergonha pra Mídia", gravada em parceria com MC Kevin (1998-2021) e Salvador da Rima. O sucesso da faixa abriu caminho para um contrato com a Warner Music Brasil.

Em 2022, lançou dois dos maiores hits de sua carreira: "Tubarão Te Amo" e "Felina", que viralizaram nas redes sociais. Esta última chegou ao Top 3 do Spotify Brasil durante a Copa do Mundo daquele ano.





Além da carreira musical, MC Ryan investe no mercado fonográfico à frente da gravadora Bololô Records. Pela empresa, produziu a faixa "Posso Até Não Te Dar Flores", que alcançou o topo da parada Billboard Brasil Hot 100. Em 2026, lançou o single "Happy Nation", produzido pela própria gravadora e distribuído pela Warner.

Nas redes sociais, MC Ryan ostenta um estilo de vida luxuoso. Apenas no Instagram, ele acumula mais de 15 milhões de seguidores. Na página, o músico costuma compartilhar imagens a bordo de carros de luxo incluindo modelos como Lamborghini, Porsche, Mercedes-AMG e McLaren.

Ele também possui registros ao lado de famosos como Neymar Jr., Travis Scott, Anitta, Danilo Gentilli e MC Cabelinho.





Velho conhecido da Justiça

Além da lista de sucessos musicais, MC Ryan SP também coleciona problemas na Justiça. Em 2024, foi acusado de agredir a companheira, Giovanna Roque. No ano seguinte, foi detido após realizar manobras com um carro de luxo sobre o gramado do Estádio da Serra Negra, episódio que resultou em uma multa de R$ 948 mil. Em abril de 2026, foi preso no âmbito da Operação Narcofluxo, da Polícia Federal, e teve seus bens bloqueados. Ele foi solto em maio do mesmo ano por meio de um Habeas Corpus.