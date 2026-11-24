Divulgação Funkeiro deve deixar a prisão nas próximas horas

O cantor MC Ryan está entre os alvos da Polícia Federal, que deflagrou, na manhã desta terça-feira (24), três operações simultâneas: Narco Azimut III, Narco Oriente e Narco Alicerce. As ações investigam esquemas de lavagem de dinheiro, movimentação ilegal de recursos e evasão de divisas. Segundo a PF, as investigações identificaram movimentações financeiras superiores a R$ 4,3 bilhões no Brasil e no exterior.

De acordo com as primeiras informações, o artista foi alvo de medidas de bloqueio patrimonial. Ao todo, os agentes cumprem 72 mandados judiciais, sendo 36 de prisão temporária e 36 de busca e apreensão. As investigações apontam que os grupos utilizavam empresas de fachada, instituições de pagamento, transferências bancárias e operações com criptoativos para ocultar recursos de origem ilícita.

Divulgação PF Operação da PF





De acordo com a CNN Brasil, a defesa de MC Ryan afirmou que o cantor permanece em liberdade, conforme decisão anterior do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3). Os advogados também disseram que não têm conhecimento de novas ordens de bloqueio patrimonial contra o artista no âmbito das operações desta terça-feira (24).

Quem é MC Ryan

Ryan Santana dos Santos, mais conhecido como MC Ryan SP, é cantor e compositor da zona norte de São Paulo. Em 2020, ganhou destaque com a música Vergonha pra Mídia, gravada ao lado de MC Kevin e Salvador da Rima. O sucesso da faixa abriu caminho para um contrato com a Warner Music Brasil.

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Em 2022, lançou dois dos maiores hits de sua carreira: Tubarão Te Amo e Felina, que viralizaram nas redes sociais. Esta última chegou ao top 3 do Spotify Brasil durante a Copa do Mundo daquele ano. Em novembro, o cantor já acumulava 10 milhões de ouvintes mensais na plataforma.

Além da carreira musical, MC Ryan também investiu no mercado fonográfico como empresário da gravadora Bololô Records. Pela empresa, produziu a faixa Posso Até Não Te Dar Flores, que alcançou o topo da parada Billboard Brasil Hot 100. Em 2026, lançou o single Happy Nation, produzido pela própria gravadora e distribuído pela Warner.

O cantor já se envolveu em alguns episódios que tiveram repercussão. Em 2024, foi acusado de agredir a companheira, Giovanna Roque. No ano seguinte, chamou a atenção ao realizar manobras com um carro de luxo sobre o gramado de um estádio, episódio que resultou em uma multa de R$ 948 mil. Em abril de 2026, foi preso durante a Operação Narcofluxo, da Polícia Federal, e teve seus bens bloqueados. Ele foi solto em maio do mesmo ano.

Operações simultâneas

A Polícia Federal mobilizou 130 agentes para cumprir os mandados em diferentes cidades do país. Na Operação Narco Azimut III, as diligências ocorrem em São Paulo, Guarulhos, Itatiba, Avaré, Mongaguá e Jundiaí, no estado de São Paulo, além de Foz do Iguaçu, no Paraná.

As operações Narco Oriente e Narco Alicerce também mobilizam equipes em São Paulo, Sorocaba, São Bernardo do Campo e Piedade, no estado de São Paulo; Charqueada, em São Paulo; Recife, em Pernambuco; Cidade Ocidental, em Goiás; Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; e Brasília, no Distrito Federal.





As medidas judiciais incluem o bloqueio de bens e valores de até R$ 1,1 bilhão na Narco Azimut III e R$ 3,2 bilhões na Narco Oriente. Também foram impostas restrições à movimentação de empresas e à transferência de patrimônio. Na Narco Alicerce, a Justiça determinou o bloqueio de bens, direitos e valores, com atenção especial a imóveis de alto padrão vinculados a investigados da Operação Narco Fluxo.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos. Também houve cumprimento de mandados de prisão temporária.

A Polícia Federal segue com as investigações para identificar todos os envolvidos e esclarecer a estrutura financeira dos grupos. Os investigados poderão responder por crimes como lavagem de dinheiro, associação criminosa e evasão de divisas.