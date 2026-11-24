Reprodução/Instagram Mariana Goldfarb exibe corpo sarado em nova foto de biquíni.

Mariana Goldfarb, de 36 anos, encantou os seguidores nesta segunda-feira (23) ao compartilhar uma sequência de imagens no Instagram. No álbum de fotos, a influenciadora e modelo mostrou momentos da rotina e exibiu o corpo escultural em um clique de biquíni.

Para abrir o carrossel, Mariana elegeu uma foto em que surge usando um vestido vermelho coladinho, que destacou suas curvas. A influenciadora também mostrou registros de sua rotina de exercícios na academia e de pós-treino.

Mariana ainda mostrou toda a sua boa forma em um clique de biquíni. Na imagem, ela aparece sentada em meio às rochas de uma praia, vestindo um biquíni vermelho de alças fininhas e exibindo as tatuagens espalhadas pelo corpo sarado.

Nos comentários da publicação, amigas famosas exaltaram a beleza da influenciadora."Gateusa", escreveu Alice Wegmann. "Gata", elogiou Alane Dias. Fãs também não pouparam elogios à famosa."A beleza dela é um escândalo", declarou uma. "Musa", disse outro seguidor da modelo.







Carnaval 2026

Mariana Goldfarb impressionou o público com seu físico sarado faltando pouco mais de dois meses para o início do Carnaval 2027. Em outubro deste ano, a influenciadora foi confirmada como musa da Grande Rio, posto que reúne outros nomes famosos como Alane Dias, Brunna Gonçalves e Adriana Bombom.

"Toda classe, beleza e encanto da super @marianagoldfarb! Mais um ano juntas, mais uma musa da Grande Rio para o #Carnaval2027!", escreveu a agremiação de Duque de Caxias na legenda da postagem que confirmava a famosa em mais um ano à frente do posto.

Na ocasião, Mariana reagiu à novidade por meio das redes sociais."Gente, minha vida mudou depois que entrei para o Carnaval. Eu amo fazer parte disso aqui e a minha entrega é total e é de coração. Obrigada por mais um ano, Grande Rio. Vai ser muito lindo 2027, tenho certeza", escreveu.





Está será a quarta vez consecutiva que a modelo cruzará a Marquês de Sapucaí. Ela iniciou sua trajetória desfilando no Carnaval em 2024, quando assumiu pela primeira vez o posto de musa da Grande Rio. Desde então, Mariana desfilou nos Carnavais de 2025 e 2026.

Em 2027, a Grande Rio vai levar para Sapucaí o enredo "Sankofa Tabon: Os retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade". Assinado por Antônio Gonzaga, ele trata de negros que foram traficados da África para o Brasil e, após conseguirem comprar suas alforrias, retornaram ao continente africano.

O desfile vai abordar especificamente a história daqueles que se estabeleceram na Costa do Ouro, região onde hoje está localizado Gana, país que se tornou a primeira nação independente da África Subsaariana.