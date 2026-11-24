Reprodução/Instagram/@vilhenap Paulinho Vilhena, Maria Luiza e Luana Piovani

Paulinho Vilhena e a esposa, Maria Luiza, publicaram no Instagram um vídeo em que falaram sobre fé e a importância da família. No entanto, Luana Piovani deixou um comentário na publicação, abordando questões familiares.

O casal destacou os desafios e as inseguranças que surgem com a paternidade e afirmou que pretende usar as redes sociais para falar sobre temas como família e espiritualidade.

"Eu e o Paulo tivemos uma realização esses dias. Sempre tivemos uma relação próxima com Deus, mas, depois que a Manuela nasceu, ficamos mais próximos", enfatizou Maria Luiza.





"Como pai e mãe, a gente se sente insuficiente, com medo, inseguranças e consciência do nosso tamanho, que é pequeno diante de Deus. Então fortalecemos nossa fé, crenças e contamos com a força d'Ele", pontuou o ator.

"Sentimos que nosso propósito aqui nesta Terra, por termos um alcance grande, é mostrar o quanto a família é importante e o quanto, nos tempos modernos, as pessoas esquecem disso."Deus é o centro de tudo, é o que nos dá propósito, caminho, tudo. A gente, sempre que puder, vai reforçar isso para vocês", disse Maria.

Luana Piovani faz provocação

Luana Piovani, no entanto, fez questão de expor sua opinião sobre o assunto para o casal. A atriz não concordou com a fala dos dois e deixou um comentário rebatendo sobre o assunto com o argumento de que algumas pessoas não têm suporte dentro da família.

Fagner Vilela - iG Luana Piovani

"E no caso daqueles que têm uma família que não dá suporte, que maltrata, não aceita? Continua sendo prioritário ou vocês incentivam que esse laço se rompa e que o indivíduo vá buscar sua alegria e seguir seus sonhos com liberdade e amor? Eu amo minha família, mas acho que pode ter pessoas que não tenham essa família deliciosa e amorosa e se sintam mal pela hipervalorização dela", disse Luana.