Reprodução/Instagram/@karolinel Karoline Lima

Karoline Lima abriu algumas perguntas no Instagram e aconselhou uma seguidora que descobriu uma traição. Ela, que estava solteira desde o fim do noivado com o jogador Léo Pereira, falou sobre as escolhas e os limites que cada um estipula para uma relação.

A internauta pontuou que ainda amava o parceiro, no entanto, não tinha reação perante a situação, principalmente por não ter local para onde ir. Então, a influenciadora respondeu citando uma frase do filme "As Vantagens de Ser Invisível"(2012).

"Uma vez eu ouvi uma frase num filme que acho que mudou a minha visão sobre muita coisa. E a frase é a seguinte: 'Nós aceitamos o amor que achamos que merecemos’. Se você aceitar, é isso que você acha que merece. Se você não aceitar, é porque você entende que não merece isso", disse.





Ela também falou que cada pessoa deve ter autonomia para tomar suas decisões, e sem ter qualquer influência de opinião de outras pessoas: “Eu sou 100% do livre-arbítrio. Acho que cada um faz o que quer. Cada um entende o que merece, o que acha que merece”, disse.

Karoline e Leo, parem de seguir

Instagram/@karolinel Karoline Lima





Após o término, a influenciadora e o zagueiro do Flamengo deixaram de se seguir no Instagram. Karoline anunciou o fim do relacionamento em 6 de novembro e afirmou que a decisão partiu dela.

Na época, ela negou que qualquer infidelidade tivesse motivado a separação e explicou que vinha refletindo sobre suas expectativas em relação ao relacionamento havia cerca de três meses. Os dois assumiram o namoro em fevereiro de 2024 e anunciaram o noivado em julho de 2026, após algumas idas e vindas.

Quem é Karoline Lima?

É influenciadora digital natural do Ceará. Ganhou fama no YouTube e na Casa da Barra, atração de Carlinhos Maia. Tornou-se conhecida nas redes ao namorar o zagueiro Éder Militão, além de fazer "narrações" divertidas de jogos do Real Madrid.

Reprodução/Instagram Karoline Lima

Atualmente, trabalha como criadora de conteúdo e modelo, além de ter participado como repórter em cobertura de bastidores. Em novembro de 2026, viu seu nome em boatos de aproximação com o cantor Zé Felipe após um encontro em Salvador, a influenciadora, no entanto, negou qualquer envolvimento com o filho de Leonardo.