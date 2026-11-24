Reprodução/Internet Luciano Huck descartou uma aposentadoria próxima da televisão

Oiate Bejoa 2, que pertencia ao apresentador Luciano Huck, foi apreendido pela Polícia Federal durante uma operação em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A ação aconteceu em 18 de novembro e teve como alvo um grupo suspeito de lavar dinheiro e explorar apostas ilegais no Brasil.

Mesmo após vender a embarcação por R$ 39,8 milhões, a licença do barco ainda aparece em nome do contratado da TV Globo. O comprador foi Darwin Henrique da Silva Filho, proprietário da empresa de apostas Esportes da Sorte. Os pagamentos ocorreram entre 2024 e 2025. No entanto, a licença, com validade até 2038, permanece vinculada ao nome de Luciano Huck.

O fato foi considerado de extrema relevância pelo juiz responsável pelo caso e citado pelo MPF (Ministério Público Federal) como um possível indício de que o empresário estaria ocultando seu patrimônio. Segundo o UOL, o apresentador não é investigado pela operação.





A apreensão

A embarcação foi apreendida em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, durante a Operação Cash Out. A investigação apura suspeitas de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e exploração de apostas ilegais.

De acordo com a PF, o grupo teria realizado apostas no Brasil até o fim de 2024 por meio de uma empresa registrada em Curaçao, no Caribe. Já em 2025, passou a atuar com autorização do Ministério da Fazenda.

O iG entrou em contato com a Polícia Federal, a Anatel e o apresentador Luciano Huck em busca de mais esclarecimentos. Assim que obtivermos respostas, a matéria será atualizada.



Carreira de Luciano Huck na Globo

O apresentador Luciano Huck substituiu o comunicador Fausto Silva em 2021. Na ocasião, o eterno comandante do Domingão afirmou que estava indo para a TV Bandeirantes e, por esse motivo, deixaria o canal carioca.

No entanto, isso só aconteceria no final de 2021. Devido a um problema de saúde, Tiago Leifert precisou ser escalado às pressas para o Super Dança dos Famosos e, logo depois, Huck chegou com seu Domingão, em setembro de 2021.

Reprodução/Internet Luciano Huck em sua atração dominical









O que marcou uma verdadeira dança das cadeiras no canal carioca: Luciano deixava o Caldeirão, que passou a ser ocupado por Marcos Mion.

Fora da televisão, Luciano também participou de produções cinematográficas, como “Casa de Areia” (2005), “Xuxa em O Mistério da Feiurinha” (2009) e “Até que a Sorte nos Separe 3: A Falência Final” (2015).

O apresentador também emprestou a voz ao personagem Flynn Rider, na animação “Enrolados” (2011), da Disney. O trabalho de dublagem gerou polêmica na época, devido à falta de experiência de Luciano nessa área.



