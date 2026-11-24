Reprodução/Instagram Giovani

O cantor Giovani, que forma dupla sertaneja com Gian, enfrenta uma disputa judicial com a ex-esposa, Anna Carolina Morais, por causa de uma dívida de pensão alimentícia. A Justiça determinou que o artista seja intimado a pagar R$ 40.525,00 em até três dias, sob risco de prisão civil.

A decisão foi assinada em 19 de novembro e também prevê outras medidas caso o débito não seja quitado. Ou seja, segundo os documentos obtidos pelo portal LeoDias divulgados nesta segunda-feira (23), o valor corresponde às parcelas alimentícias vencidas e inclui aquelas que vencerem durante o andamento do processo.

É importante destacar, contudo, que além da possibilidade de prisão, a decisão prevê o protesto da dívida em cartório e a inclusão do nome do cantor nos cadastros de inadimplentes.

Giovani já pode ser preso?

Apesar da determinação judicial, ainda não é possível afirmar que o prazo para pagamento tenha terminado. Isso porque os três dias começam a ser contados a partir da intimação oficial do cantor, e os documentos divulgados não informam a data em que o procedimento foi realizado.

A defesa de Giovani, representada pelo escritório Oliveira & Borim Sociedade de Advogados, afirmou que não comenta questões particulares de seus clientes em respeito ao sigilo processual e aos deveres éticos da advocacia.

Reprodução das Redes Sociais Anna Carolina Morais e o cantor Giovani

A prisão civil por dívida de pensão alimentícia é prevista no artigo 528 do Código de Processo Civil. Pela legislação, após ser intimado, o devedor tem três dias para pagar o débito, comprovar que já fez o pagamento ou apresentar justificativa para a impossibilidade de quitar a dívida. Caso não cumpra essas exigências e a justificativa não seja aceita, pode ser decretada a prisão por um período de um a três meses. A medida não elimina a obrigação de pagar os valores em atraso.

Entenda a disputa entre Giovani e Anna Carolina

A cobrança de pensão ocorre em meio ao processo de divórcio de Giovani e Anna Carolina Morais. Os dois estavam juntos desde 2000 e oficializaram a união em 2010. O fim do relacionamento, que durou 26 anos, veio a público em agosto de 2026.

Após a separação, Anna Carolina acionou a Justiça para tratar do divórcio, da pensão alimentícia e da partilha de bens. Os processos tramitam na Comarca de Barueri, na Grande São Paulo, e correm sob segredo de Justiça.

Reprodução/Instagram Anna Carolina Morais, ex-mulher de Giovani

Em comunicado divulgado por seu escritório de advocacia, a influenciadora informou que as medidas judiciais buscam assegurar seus direitos durante o processo de separação.

Na época em que o término foi divulgado, Anna Carolina afirmou publicamente que o cantor havia pedido um tempo por telefone e fez declarações sobre o fim da relação.

Entretanto, a assessoria de Giovani confirmou que os dois estavam em processo de divórcio, mas informou que ele não comentaria a vida pessoal.



