Reprodução/Divulgação Parastoo Ahmadi

A cantora iraniana Parastoo Ahmadi, de 29 anos, recebeu 74 chibatadas na segunda-feira (23), após uma apresentação musical sem hijab no Irã. Quatro integrantes de sua equipe também foram submetidos à mesma punição. A informação foi confirmada pelo advogado do grupo, Mostafa Nili, e divulgada por veículos internacionais.

O caso teve origem em um show gravado em dezembro de 2024, no qual a artista apareceu com os cabelos descobertos e um vestido preto sem mangas. A apresentação foi transmitida pelo YouTube e não contou com público presencial.





Mesmo assim, o vídeo alcançou milhões de visualizações e levou as autoridades iranianas a abrir um processo contra a cantora e os profissionais envolvidos. A condenação foi determinada por um tribunal de Qom, cidade considerada um importante centro religioso do país.

Além dos açoites, os cinco punidos estão proibidos de exercer atividades artísticas e musicais e de deixar o Irã durante dois anos. A decisão também havia atingido outros integrantes da equipe, mas não há confirmação de que todos os nove condenados tenham recebido a punição física.

Reprodução/Divulgação Parastoo Ahmadi





Entenda o que aconteceu

A apresentação que deu origem ao processo foi realizada em 11 de dezembro de 2024, no histórico caravançarai de Deir-e Gachin, próximo a Qom. O local, que funcionava como uma antiga hospedaria para viajantes, serviu de cenário para o chamado "Concerto do Caravançarai".

No vídeo, Parastoo aparece cantando acompanhada por músicos homens, com os cabelos à mostra e usando um vestido de alças. A transmissão foi feita pelo canal da artista no YouTube e ultrapassou milhões de visualizações.

Na época, a cantora descreveu a apresentação como um concerto imaginário e afirmou que queria cantar para as pessoas que amava. A repercussão levou a Justiça iraniana a investigar a gravação, considerada pelas autoridades uma apresentação ilegal por não seguir as normas religiosas e culturais do país.





A cantora e integrantes da produção foram condenados em junho de 2026 por acusações relacionadas à ofensa à decência pública e à produção e divulgação de conteúdo considerado obsceno e imoral na internet. Em setembro, um tribunal de apelação manteve a sentença. A execução das chibatadas ocorreu nesta segunda-feira (23), segundo o advogado.

Reprodução/Divulgação Parastoo Ahmadi





O que dizem as leis do Irã sobre o hijab?

No Irã, o uso do hijab em espaços públicos é obrigatório para as mulheres desde os primeiros anos da Revolução Islâmica, em 1979. A regra determina que elas cubram os cabelos e utilizem roupas consideradas recatadas pelas autoridades religiosas. A exigência está prevista no Código Penal do país e pode resultar em punições para quem descumpri-la.

O artigo 638 do Código Penal iraniano prevê punições para atos considerados contrários à moral pública. Em determinadas situações, a legislação estabelece prisão de dez dias a dois meses ou até 74 chibatadas. Já a observação específica sobre mulheres que aparecem em locais públicos sem o hijab islâmico prevê prisão de dez dias a dois meses ou multa.

No caso de Parastoo, a condenação não foi apresentada apenas como uma punição por estar sem o véu. As acusações também envolveram a divulgação do vídeo e a interpretação das autoridades de que o conteúdo feria a decência pública.

Além das regras sobre vestimenta, mulheres enfrentam restrições para cantar publicamente no país. Na prática, apresentações solo femininas diante de plateias que incluem homens são proibidas pelas autoridades desde a Revolução Islâmica.

A Anistia Internacional já havia criticado a condenação de Parastoo e pedido que as autoridades iranianas não executassem a pena. A organização considera a aplicação de chibatadas uma punição cruel, desumana e degradante, incompatível com a proibição internacional da tortura e de outros maus-tratos.



