Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa e Belo

Gracyanne Barbosa , do prazo estabelecido, as pendências financeiras que ainda envolvem os dois. A influenciadora havia dado ao ex-marido até o último sábado (21) para quitar os valores, estimados em aproximadamente R$ 1,5 milhão.

Entretanto, como o prazo terminou sem uma solução, ela pretende tomar medidas judiciais para cobrar a dívida. O impasse foi exposto por Gracyanne no início de novembro, durante participação no programa Blogueirinha Entrevista, do Multishow.

Ao conversar com a comunicadora, ela contou que o cantor havia pedido mais 15 dias para resolver a situação e afirmou que preferia evitar uma nova disputa nos tribunais, já que os dois mantêm uma relação de amizade.

"Se não resolver, infelizmente, eu terei que entrar na Justiça. Eu não quero, porque a gente tem as famílias, somos amigos. Ele me pediu 15 dias. Dia 21 é o dia", declarou na entrevista.

Gracyanne relata bloqueios em contas e cachês

Segundo a musa fitness, as pendências financeiras têm provocado bloqueios judiciais em suas contas bancárias e atingido até mesmo valores recebidos por trabalhos profissionais. Ela citou como exemplo pagamentos relacionados à sua participação no "Dança dos Famosos", da TV Globo.

Reprodução/Globoplay Gracyanne Barbosa e Blogueirinha

Gracyanne explicou que os problemas estão ligados ao regime de comunhão universal de bens adotado durante o casamento. De acordo com seu relato, ela já teria pago a parte que considerava sua responsabilidade, mas continua enfrentando cobranças relacionadas a valores que atribui ao ex-marido.

Ele está me devendo. Muito. A única coisa que eu queria era que ele resolvesse os problemas que estão ligados a mim, porque éramos casados com comunhão de bens. Gracyanne Barbosa, atriz e influencer.

Em outro momento, completou:"Já paguei a minha metade. Agora, o juiz quer que eu pague a metade dele. De problemas dele".

De onde vem a dívida de Belo?

As pendências financeiras envolvem diferentes questões relacionadas ao período em que o ex-casal estava junto. Uma delas diz respeito à antiga mansão onde os dois moraram, no bairro do Planalto Paulista, em São Paulo.

Segundo informações divulgadas pelo portal Leo Dias, os débitos relacionados ao imóvel chegaram a aproximadamente R$ 773 mil, incluindo aluguéis atrasados, IPTU e contas de consumo.

Reprodução/Globoplay/Instagram Gracyanne Barbosa e Belo

Outro episódio envolve a compra de um carro. De acordo com informações publicadas pelo portal, Gracyanne teria desembolsado R$ 600 mil como entrada para adquirir o veículo, mas o valor teria sido utilizado para abater uma dívida de Belo com o proprietário da concessionária. Somadas, as pendências são estimadas em cerca de R$ 1,5 milhão.

Casamento de Gracyanne e Belo

Gracyanne Barbosa e Belo se casaram em 2012, sob o regime de comunhão universal de bens. O relacionamento chegou ao fim em abril de 2024, após 16 anos juntos. Apesar da separação, as pendências financeiras relacionadas ao período em que estavam casados continuaram repercutindo na vida dos dois.

Em junho de 2026, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a possibilidade de penhora de valores depositados na conta de um dos cônjuges para pagar dívidas do outro em casamentos sob comunhão universal de bens, desde que sejam respeitados os limites legais e a parcela patrimonial de quem não é responsável pelo débito.

Até o momento, não há confirmação pública de que uma nova ação de Gracyanne contra Belo já tenha sido protocolada.



