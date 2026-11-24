Reprodução/Globoplay Ana Maria Braga e Gil do Vigor

Gil do Vigor protagonizou um momento divertido ao lado de Ana Maria Braga durante o Mais Você desta terça-feira (24). Ao comentar os acontecimentos de Quem Ama Cuida, novela da TV Globo, o economista não escondeu a indignação com uma mentira contada por um dos personagens e acabou levando uma invertida da apresentadora ao vivo.

A discussão começou quando Gil criticou Mau Mau (João Victor Gonçalves) por esconder de Felipe (Pietro Antonelli) que é irmão de Adriana (Leticia Colin). Para o ex-BBB, o personagem teve diversas oportunidades de contar a verdade ao namorado.

“O senhor Mau Mau teve várias chances de falar para o Felipe, entendeu? Ele é irmão da Adriana!”, disparou Gil.

Ana Maria quis saber por que, na opinião dele, o florista ainda não havia revelado o segredo. Gil rebateu que o personagem alegava ter medo de perder o namorado, mas questionou como seria possível manter um relacionamento baseado em uma mentira.

“Não dá para manter uma relação com mentira, gente”, afirmou o economista. Contudo, na sequência, Ana Maria interrompeu a indignação do colega com uma resposta inesperada.

Reprodução/Globoplay Ana Maria Braga e Gil do Vigor

Depois de perguntar novamente por que Mau Mau não havia contado a verdade, a apresentadora respondeu: “Porque o Walcyr [Carrasco] não escreveu”. Como é de se imaginar, a observação arrancou risadas de Gil, que entrou na brincadeira. Louro Mané também aproveitou para provocar o economista: “É porque é novela, Gil”.

Ana Maria Braga ainda quis saber como havia terminado a situação entre Mau Mau e Felipe. Gil contou que o personagem acabou sendo deixado pelo namorado.

Reprodução/Globoplay Mau Mau e Felipe em uem Ama Cuida

A apresentadora ainda questionou se Mau Mau não havia reconhecido o próprio erro, e o economista respondeu, em tom de brincadeira, que não havia como negar o que fez. “Mentira não dá certo na vida e nem na televisão”, decarou a apresentadora do Mais Você.

a Ana Maria Braga é tirona demais kkkkkkkkkkkkkkkkk #MaisVocê #QuemAmaCuida https://t.co/SVhNSFLrRB — Matheus (@matheuscaseca) November 24, 2026

Gil do Vigor celebra amizade com Ana Maria Braga

O momento descontraído no matinal acontece em meio à parceria que Gil construiu com Ana Maria Braga e Tati Machado no programa. Em entrevista ao gshow nesta terça, o economista falou sobre a relação com as duas apresentadoras e definiu o vínculo com Ana como uma “amizade verdadeira”.

Estar trabalhando ao lado da Ana... e ver essa relação se transformar em uma amizade verdadeira não tem preço. Gil do Vigor, economista e apresentador.

Gil também contou que sempre admirou a apresentadora e que a primeira oportunidade de dividir o espaço com ela foi um dos momentos mais marcantes de sua trajetória na televisão. O ex-BBB destacou ainda a confiança recebida para assumir o Mais Você ao lado de Tati durante as ausências de Ana Maria.

“Eu amo a Ana... se eu tivesse que dividir um projeto com alguém, seria sempre com ela”, afirmou. Além do matinal, Gil integra o elenco do Papo de Segunda, do GNT, e também já esteve à frente do Bate-Papo BBB, no Globoplay.



