Zé Felipe revela volta de dores causadas por doença incurável. Zé Felipe

Zé Felipe, de 28 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (23) para falar sobre dores que voltou a sentir recentemente, provocadas pela espondilite, doença inflamatória autoimune com a qual foi diagnosticado em 2019. Segundo o músico, os sintomas retornaram após uma temporada nos Estados Unidos.

Nos Stories do Instagram, Zé Felipe contou que, durante o período que morou em Miami, acabou mudando os hábitos alimentares e interrompendo a rotina de exercícios físicos que costumava manter no Brasil.

Ele relatou que as primeiras dores surgiram na região do quadril. Posteriormente, ele também passou a sentir dores nos pés e a acordar com um dos olhos avermelhados. De acordo com Zé Felipe, a rotina desregrada contribuiu para o retorno dos sintomas."Foi embora, desandou. E o corpo inflamou e apitou", admitiu.

De volta ao Brasil e à rotina, ele retomou os treinos na academia e ajustou a alimentação, incluindo a retirada do glúten. Segundo ele, a mudança de hábitos já rendeu melhoras. A dor no pé sumiu por completo, enquanto o desconforto no quadril diminuiu significativamente.

Ao final do desabafo, Zé Felipe deixou um recado para todos os seguidores que convivem com doenças autoimunes."Você aí que tem uma doença autoimune, está vendo esse vídeo, vai no reumatologista. Não sou médico não, eu sei o que acontece comigo", concluiu.







Zé Felipe descobriu a doença em 2019

Zé Felipe ainda relembrou os sinais que o levaram a investigar o problema anteriormente. Entre os incômodos estavam rigidez no pescoço, dores no peito e na sola do pé.

A espondilite é uma doença incurável, que afeta articulações da coluna, ombros, quadris e joelhos. De acordo com o Ministério da Saúde, é mais frequente em homens entre 20 e 30 anos.





A doença começa com dor persistente, por mais de um mês, acompanhada de sensação de rigidez matinal. O incômodo geralmente surge primeiro na região lombar, podendo se espalhar do pescoço até as nádegas, além de outras articulações, como quadril, joelhos e tornozelos.

Zé Felipe recebeu o diagnóstico em novembro de 2019. Na ocasião, ele comentou o assunto durante participação no Domingão do Faustão. O cantor explicou que começou a perceber os primeiros sintomas ao acordar, tentar levantar da cama e não conseguir firmar o pé no chão. "O pescoço estava travado também. Pensei 'será que estou com gota ou será que minha mulher me bateu de noite?'", disse.

O artista ainda relatou dificuldades para se mover durante um show."Fiquei três meses fazendo exame para descobrir o que era, até ir a um reumatologista e ele me diagnosticar com a artrite espondilite", relembrou.