Reprodução/Instagram Felipe e Rodrigo, Ella angley, Jamie Miller

O sertanejo está dominando as primeiras posições entre as músicas mais ouvidas no Spotify Brasil. Enquanto isso, nos Estados Unidos e no Reino Unido, os sucessos natalinos começam a aparecer entre as faixas mais reproduzidas da semana.

No ranking brasileiro, Felipe e Rodrigo se destacam com três músicas no Top 10. Nos países de língua inglesa, a cantora Ashe também chama a atenção, com uma faixa entre as três mais ouvidas nos dois mercados.

Brasil: sertanejo domina o ranking

A dupla Felipe e Rodrigo ocupa o primeiro lugar com “Pós - Ao Vivo”, que acumulou mais de 13,3 milhões de reproduções na semana. Os artistas também aparecem na terceira posição com “Eu Me Rendo - Ao Vivo” e na oitava com “Fala Pra Sua Saudade - Ao Vivo”.

O sertanejo aparece ainda com João Gustavo e Murilo, ao lado de Grelo, em “Postinho de Gasolina”, na segunda colocação. Hugo e Guilherme emplacaram duas faixas: “Flash - Ao Vivo” e “Flash (Minha Mente)”, esta última com participação de Zé Vaqueiro.

O funk também marca presença com “Geme Baixo”, de MC Jvila e outros artistas. Já Netto Brito e Luan Pereira aparecem com “Mega Hair”, enquanto Nattan e Zé Vaqueiro ocupam a nona posição com “Aproveita Que Eu Tô Brigado”. Fechando a lista, Zé Neto e Cristiano aparecem com “Cadeira Cativa - Ao Vivo”.

As 10 mais ouvidas no Brasil:

1. “Pós - Ao Vivo” — Felipe e Rodrigo

2. “Postinho de Gasolina” — João Gustavo e Murilo, Grelo

3. “Eu Me Rendo - Ao Vivo” — Felipe e Rodrigo

4. “Geme Baixo” — MC Jvila, Menor MC, DJ Dael, G.A, DJ João Pereira, Galdino e Honaiser

5. “Flash - Ao Vivo” — Hugo e Guilherme

6. “Mega Hair - Ao Vivo” — Netto Brito e Luan Pereira

7. “Flash (Minha Mente)” — Hugo e Guilherme e Zé Vaqueiro

8. “Fala Pra Sua Saudade - Ao Vivo” — Felipe e Rodrigo

9. “Aproveita Que Eu Tô Brigado” — Nattan e Zé Vaqueiro

10. “Cadeira Cativa - Ao Vivo” — Zé Neto e Cristiano

Estados Unidos: hits pop e clima de Natal

Nos Estados Unidos, quem lidera é Ella Langley, com “Choosin' Texas”. A música já soma mais de 500 milhões de reproduções acumuladas no ranking semanal consultado e permanece no topo após uma trajetória de destaque nas paradas de música country.

Na segunda posição está Ashe, com “Stop The Wedding!”, seguida por Tate McRae, que aparece com “Housewife”. O clima de fim de ano também começa a tomar conta da lista: “Last Christmas”, do Wham!, e “All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey, ocupam a quarta e a sexta posições, respectivamente.

Olivia Rodrigo aparece duas vezes no top 10, com “the cure” e “stupid song”. A lista ainda conta com “Nicole Kidman”, de ADÉLA, “Earrings”, de Malcolm Todd, e “Mr. Brightside”, clássico do The Killers que continua entre as faixas mais reproduzidas.

As 10 mais ouvidas nos Estados Unidos:

1. “Choosin' Texas” — Ella Langley

2. “Stop The Wedding!” — Ashe

3. “Housewife” — Tate McRae

4. “Last Christmas” — Wham!

5. “Nicole Kidman” — ADÉLA

6. “All I Want for Christmas Is You” — Mariah Carey

7. “Earrings” — Malcolm Todd

8. “the cure” — Olivia Rodrigo

9. “stupid song” — Olivia Rodrigo

10. “Mr. Brightside” — The Killers

Reino Unido: Jamie Miller lidera e Olivia Dean se destaca

No Reino Unido, Jamie Miller aparece na primeira posição com “Babydoll”. A faixa se tornou o maior sucesso do cantor nas paradas britânicas e também alcançou o topo do ranking oficial de singles do país.

Ashe aparece novamente em segundo lugar com “Stop The Wedding!”, enquanto Sam Fender e Olivia Dean ocupam a terceira posição com “Rein Me In”. Tate McRae também marca presença com “Housewife”.

Olivia Dean é outro destaque: além da parceria com Sam Fender, a cantora aparece na quinta colocação com “Man I Need”. Assim como nos Estados Unidos, os clássicos natalinos já começaram a subir: “Last Christmas”, do Wham!, e “All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey, estão entre as dez primeiras.

As 10 mais ouvidas no Reino Unido:

1. “Babydoll” — Jamie Miller

2. “Stop The Wedding!” — Ashe

3. “Rein Me In” — Sam Fender e Olivia Dean

4. “Housewife” — Tate McRae

5. “Man I Need” — Olivia Dean

6. “Last Christmas” — Wham!

7. “Great Expectation” — Sienna Spiro

8. “All I Want for Christmas Is You” — Mariah Carey

9. “the cure” — Olivia Rodrigo

10. “stupid song” — Olivia Rodrigo

Quem gosta de acompanhar as tendências musicais também pode consultar os rankings de músicas mais ouvidas em diferentes países e descobrir quais artistas e estilos estão em alta pelo mundo.



