Reprodução/Instagram Sérgio Malheiros e Sophia Abrahão

Sérgio Malheiros, 33 anos, falou abertamente sobre os questionamentos que recebe por seu relacionamento com a atriz Sophia Abrahão, 35 anos. Durante participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, o ator foi questionado sobre como lida com as críticas de parte da militância por ser um homem negro e namorar uma mulher branca.

Sincero, ao responder, ele reconheceu que passou a refletir sobre o assunto mais profundamente com o passar dos anos. A pergunta foi feita por um telespectador durante a atração, apresentada por Cissa Guimarães.





O ator explicou explicou que era muito jovem quando começou a se relacionar com Sophia e que, naquele momento, suas escolhas afetivas não eram atravessadas por esse tipo de reflexão.

"Quando eu me casei com a Sophia, eu era uma pessoa muito jovem e as minhas escolhas afetivas não passavam muito por esse crivo", afirmou. Apesar disso, o ator contou que pensar sobre o tema o levou a compreender questões importantes de sua própria história.

Pensar sobre isso me fez entender muita coisa, até sobre a própria história da minha mãe e sobre as mulheres que estão à minha volta. Então, eu acho que é uma pergunta interessante, é um fato que a gente precisa conversar sempre. Mas é isso, não tem muito o que dizer. Sérgio Malheiros, ator.





A fala foi seguida por um comentário bem-humorado de Cissa Guimarães. "Não tem o que dizer, gente. Bateu o amor, bateu o tesão, foi", brincou a apresentadora. Linn da Quebrada, que também participava do programa, entrou na brincadeira:"Eu vou criticar, porque não é casado comigo. Você vacilou", disse, arrancando risos e aplausos.





Sérgio Malheiros e Sophia Abrahão completam 12 anos juntos

A declaração do ator ganhou repercussão justamente no dia em que ele e Sophia Abrahão celebraram 12 anos de relacionamento. Os dois usaram as redes sociais neste domingo (22) para compartilhar registros juntos e trocar declarações de amor.

Sophia publicou uma sequência de fotos e falou sobre a transformação que o relacionamento trouxe para sua vida. "Você não apenas chegou para fazer parte da minha história, chegou para transformá-la. Me mudou, me fez enxergar tantas coisas de outra maneira", escreveu.

Reprodução Instagram Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros





Sérgio também homenageou a companheira e agradeceu pelo apoio recebido ao longo dos anos. "Você é minha parceira, meu porto seguro e a pessoa com quem quero dividir tudo. Se pudesse escolher de novo, escolheria você, sempre", declarou.

Os dois se conheceram nos bastidores da novela Alto Astral, da TV Globo, em 2014. Na trama, Sophia interpretou Gaby e Sérgio viveu Emerson. A aproximação durante as gravações deu início ao relacionamento, que completou 12 anos em 2026.

Em setembro de 2025, Sophia comentou sobre a relação durante uma entrevista à CNN Brasil. Na ocasião, a atriz contou que os dois começaram a namorar muito jovens e precisaram amadurecer juntos ao longo da convivência.

"Começamos a namorar muito novos, e isso foi um desafio, porque éramos imaturos, sem ter vivido tudo que o mundo poderia mostrar", afirmou. Mesmo assim, a intérprete explicou que o casal faz terapia desde o primeiro ano de relacionamento e que o diálogo sempre foi importante.



