Reprodução/Internet Patrícia Abravanel

É impossível pensar no SBT sem lembrar da família Abravanel, seja pela figura de Silvio Santos (1930 - 2024) ou por alguma de suas filhas, que marcaram presença nas mais diversas atrações da emissora. Uma delas, e talvez a mais conhecida atualmente, é Patricia Abravanel, que herdou o programa do pai e também acumula passagens por outras atrações do canal.

Reprodução Patrícia Abravanel ao lado do pai

Sendo a quarta filha de Silvio Santos, Patricia é a segunda do casamento do apresentador com Íris Abravanel. Nascida em 4 de outubro de 1977, ela já demonstrava interesse pela televisão desde criança, quando acompanhava o pai nas gravações e fazia participações em programas, como o de Mara Maravilha.

Durante a adolescência, estudou na Graded School, uma das instituições de ensino mais tradicionais de São Paulo, mas foi expulsa por mau comportamento, o que a levou a concluir os estudos em outra escola.

Um sequestro, uma estrela

Embora as filhas de Silvio Santos já tivessem feito pequenas aparições na televisão, sempre mantiveram a vida pessoal longe dos holofotes. Para Patricia, porém, essa realidade mudou em 2001, quando seu nome passou a ocupar as manchetes dos jornais. Naquele ano, e la foi sequestrada e permaneceu em cativeiro por uma semana. O caso ganhou grande repercussão e foi acompanhado de perto pelas emissoras de televisão.

Reprodução/ Youtube TV Band Patrícia Abravanel

A primeira entrevista de Patricia após ser libertada ficou marcada na história da família. A maneira tranquila como ela falou sobre o episódio chamou a atenção do público, especialmente quando declarou que havia perdoado os sequestradores.

Formada em Administração, com p ós-graduação nos Estados Unidos, Patricia começou a participar dos negócios da família aproveitando sua formação acadêmica. Aos poucos, também se aproximou da carreira artística, participando de campanhas publicitárias da Jequiti e do Baú da Felicidade.

Divulgação/SBT Patricia Abravanel vai apresentar o "Roda a Roda"

Em 2011, passou a integrar o elenco do Jogo dos Pontinhos, quadro do Programa Silvio Santos que reunia personalidades em uma bancada. A experiência marcou o início de uma sequência de trabalhos à frente das câmeras. Programas como Festival SBT 30 Anos, Cante se Puder e Máquina da Fama ajudaram a consolidar seu espaço como uma das principais apresentadoras da emissora.

Além disso, Patricia passou a revezar com o pai a apresentação do Roda a Roda Jequiti e dos sorteios da Tele Sena, função que depois também dividiu com a irmã Rebeca Abravanel.

Em 2021, assumiu pela primeira vez o Programa Silvio Santos, depois que o apresentador se afastou da televisão ao ser diagnosticado com Covid-19. Patricia ficou à frente da atração por oito meses, até o retorno do pai. Em 2023, voltou a comandar o programa, desta vez como titular. Após a morte de Silvio Santos, em 2024, passou a apresentar a atração aos domingos e a manter vivo o legado do apresentador na televisão.

Polêmicas e Vida Pessoal

Em algumas ocasiões, a apresentadora foi criticada por declarações consideradas homofóbicas e irônicas em relação à comunidade LGBTQIAPN+. As falas, feitas durante programas de televisão, geraram controvérsias e levaram Patricia a se retratar nas redes sociais. Tiago Abravanel, seu sobrinho, também já criticou publicamente as declarações da tia e afirmou estar decepcionado com os posicionamentos dela.

A vida amorosa de Patricia Abravanel também ganhou destaque ao longo dos anos. Em 2004, a apresentadora se casou com o empresário Phillipe Carrasco, mas a união chegou ao fim em 2010. Três anos depois, ela iniciou um relacionamento com o político Fábio Faria, que já havia namorado famosas como Adriane Galisteu, Sabrina Sato e Priscila Fantin.

Reprodução/Instagram Fábio Faria e Patrícia Abravanel estão morando em casas separadas, diz jornalista.

Juntos, Patricia Abravanel e Fábio Faria tiveram três filhos: Pedro, Jane e Senor. Em novembro de 2026, o relacionamento voltou aos noticiários após a divulgação de conversas e imagens do político com Daniel Vorcaro em uma festa com mulheres. Na ocasião, fontes ligadas à apresentadora confirmaram a separação do casal, que estava junto havia 13 anos.