Luciana Gimenez Morad é modelo, apresentadora e empresária. Nascida em 3 de novembro de 1969, em São Paulo, começou a carreira nas passarelas e, anos depois, chegou à televisão. Ganhou notoriedade ao assumir o comando do SuperPop, na RedeTV!, atração que apresentou por muitos anos.
Nas passarelas do Brasil e do mundo
Luciana começou a trabalhar como modelo aos 13 anos, pela agência Elite. A carreira a levou para a Europa, onde desfilou para grifes como Chanel e trabalhou com estilistas renomados, entre eles Azzedine Alaïa e Katharine Hamnett. Durante esse período, morou em cidades como Milão, Paris, Hamburgo e Londres, e aprendeu outros idiomas.
Nas telinhas
Luciana também morou por vários anos em Nova York. Ao retornar ao Brasil, estreou na televisão em 2001, quando assumiu o comando do SuperPop, no lugar de Adriane Galisteu. No início, enfrentou críticas pela falta de experiência diante das câmeras e por cometer erros de português, que atribuía ao longo período em que viveu fora do país.
A apresentadora também foi alvo de comentários de críticos da época e chegou a receber o apelido de “Lucianta”, criado por um colunista da Folha de S.Paulo. Apesar das críticas, permaneceu na emissora e deu continuidade ao trabalho.
Ainda na RedeTV!, Luciana apresentou o Mega Senha ao lado de Marcelo de Carvalho, entre 2010 e 2011, mas continuou à frente do SuperPop, que comandou por 25 anos. Em 2012, ganhou seu próprio talk show, o Luciana by Night, exibido semanalmente pela emissora.
Em janeiro de 2026, porém, seu contrato com a RedeTV! não foi renovado. A saída ocorreu em meio a relatos de desentendimentos com Daniela Albuquerque, apresentadora do Sensacional. Desde então, Luciana não anunciou nenhum novo projeto que tenha se concretizado. Ela chegou a ter uma atração prevista na Band, mas o programa foi cancelado por falta de patrocínio.
Vida Pessoal
O primeiro relacionamento público de Luciana Gimenez foi com o cantor Rod Stewart, quando ela tinha 16 anos. Anos depois, a apresentadora se envolveu com Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, com quem teve um filho. Durante a gestação, segundo relatos divulgados na época, o músico teria pedido que ela interrompesse a gravidez. Luciana não aceitou e recorreu à Justiça para que ele reconhecesse a paternidade.
Lucas nasceu em 1999, em Nova York. Nos primeiros anos, foi criado pela mãe e pela avó materna. Após uma disputa judicial, a Justiça americana determinou que Mick Jagger pagasse uma pensão mensal de US$ 20 mil ao filho até que ele completasse 21 anos.
Em 2004, durante sua passagem pela RedeTV!, Luciana conheceu o jornalista e empresário Marcelo de Carvalho. Os dois começaram a namorar e se casaram em 2006.
Em 2010, Luciana anunciou a gravidez de seu segundo filho, Lorenzo, que também nasceu em Nova York. Oito anos depois, a apresentadora e Marcelo de Carvalho se separaram. Após o divórcio, ela começou a namorar o economista Renato Breia, em 2022, mas o relacionamento chegou ao fim.
Com 25 anos de carreira na televisão, Luciana Gimenez consolidou seu nome como uma das principais apresentadoras da RedeTV!. Mesmo após deixar a emissora, sua trajetória na televisão segue marcada pelo período à frente do SuperPop, embora seus próximos passos profissionais ainda sejam incertos.