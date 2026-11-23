Reprodução: Instagram/@lucianagimenez Luciana Gimenez



Luciana Gimenez Morad é modelo, apresentadora e empresária. Nascida em 3 de novembro de 1969, em São Paulo, começou a carreira nas passarelas e, anos depois, chegou à televisão. Ganhou notoriedade ao assumir o comando do SuperPop, na RedeTV!, atração que apresentou por muitos anos.

Nas passarelas do Brasil e do mundo

Luciana começou a trabalhar como modelo aos 13 anos, pela agência Elite. A carreira a levou para a Europa, onde desfilou para grifes como Chanel e trabalhou com estilistas renomados, entre eles Azzedine Alaïa e Katharine Hamnett. Durante esse período, morou em cidades como Milão, Paris, Hamburgo e Londres, e aprendeu outros idiomas.

Reprodução/ Instagram Luciana Gimenez no início da carreira como modelo

Nas telinhas

Luciana também morou por vários anos em Nova York. Ao retornar ao Brasil, estreou na televisão em 2001, quando assumiu o comando do SuperPop, no lugar de Adriane Galisteu. No início, enfrentou críticas pela falta de experiência diante das câmeras e por cometer erros de português, que atribuía ao longo período em que viveu fora do país.

A apresentadora também foi alvo de comentários de críticos da época e chegou a receber o apelido de “Lucianta”, criado por um colunista da Folha de S.Paulo. Apesar das críticas, permaneceu na emissora e deu continuidade ao trabalho.





Ainda na RedeTV!, Luciana apresentou o Mega Senha ao lado de Marcelo de Carvalho, entre 2010 e 2011, mas continuou à frente do SuperPop, que comandou por 25 anos. Em 2012, ganhou seu próprio talk show, o Luciana by Night, exibido semanalmente pela emissora.

Em janeiro de 2026, porém, seu contrato com a RedeTV! não foi renovado. A saída ocorreu em meio a relatos de desentendimentos com Daniela Albuquerque, apresentadora do Sensacional. Desde então, Luciana não anunciou nenhum novo projeto que tenha se concretizado. Ela chegou a ter uma atração prevista na Band, mas o programa foi cancelado por falta de patrocínio.

Reprodução/Internet Band negocia a contratação de Luciana Gimenez







Vida Pessoal

O primeiro relacionamento público de Luciana Gimenez foi com o cantor Rod Stewart, quando ela tinha 16 anos. Anos depois, a apresentadora se envolveu com Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, com quem teve um filho. Durante a gestação, segundo relatos divulgados na época, o músico teria pedido que ela interrompesse a gravidez. Luciana não aceitou e recorreu à Justiça para que ele reconhecesse a paternidade.

Lucas nasceu em 1999, em Nova York. Nos primeiros anos, foi criado pela mãe e pela avó materna. Após uma disputa judicial, a Justiça americana determinou que Mick Jagger pagasse uma pensão mensal de US$ 20 mil ao filho até que ele completasse 21 anos.

Reprodução Luciana Gimenez e filhos





Em 2004, durante sua passagem pela RedeTV!, Luciana conheceu o jornalista e empresário Marcelo de Carvalho. Os dois começaram a namorar e se casaram em 2006.

Em 2010, Luciana anunciou a gravidez de seu segundo filho, Lorenzo, que também nasceu em Nova York. Oito anos depois, a apresentadora e Marcelo de Carvalho se separaram. Após o divórcio, ela começou a namorar o economista Renato Breia, em 2022, mas o relacionamento chegou ao fim.



Com 25 anos de carreira na televisão, Luciana Gimenez consolidou seu nome como uma das principais apresentadoras da RedeTV!. Mesmo após deixar a emissora, sua trajetória na televisão segue marcada pelo período à frente do SuperPop, embora seus próximos passos profissionais ainda sejam incertos.

