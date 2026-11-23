Reprodução/Internet Patrícia Abravanel e Silvio Santos

Patrícia Abravanel se emocionou ao relembrar o pai, Silvio Santos (1930-2024), ao revisitar um momento marcante de sua trajetória na televisão. No sábado (21), a apresentadora publicou um vídeo nas redes sociais em que reage a imagens antigas de sua primeira vez à frente da Tele Sena.

Ao assistir à gravação, ela expôs o nervosismo que sentiu ao assumir o lugar do comunicador e brincou com o visual que usava na época. O vídeo foi divulgado em comemoração aos 35 anos da Tele Sena.

Ao rever as imagens, Patrícia se surpreendeu com a própria aparência e fez uma observação bem-humorada sobre os sapatos escolhidos para a ocasião.

"Olha que Barbie que eu tava, novinha! Olha o sapato!", comentou. Na sequência, a comunicadora lembrou que Silvio não aprovava aquele tipo de calçado."Ele odiava esses sapatos diferentes", disse.

Reprodução/SBT Silvio Santos e Patricia Abravanel

A apresentadora também percebeu que o registro correspondia à sua primeira vez conduzindo a atração. Ela contou que ficava muito feliz quando o pai a convidava para participar, mas que a responsabilidade de substituí-lo diante do público provocava ansiedade.

Primeiro que eu me sentia, ficava com tanto frio na barriga. Todo mundo esperava o Silvio Santos, chegava a Patrícia. Patrícia Abravanel, apresentadora.





Ao falar sobre a oportunidade, ela destacou a confiança que recebia do pai. "Meu pai me entregava uma mega responsabilidade e que eu fazia com tanto assim, frio na barriga", afirmou, emocionada.

A primeira apresentação de Patrícia no sorteio da Tele Sena aconteceu em julho de 2013, quando ela substituiu Silvio Santos. Ao final do vídeo, a apresentadora agradeceu pela homenagem e desejou que a marca continue realizando sonhos.

Patrícia Abravanel teria colocado fim ao casamento com Fábio Faria

A lembrança sobre o pai veio em meio a um momento de mudanças na vida pessoal da apresentadora. Isso porque, ao que tudo indica, Patrícia decidiu encerrar o casamento de nove anos com o ex-ministro Fábio Faria. Até o momento, nenhum dos dois confirmou publicamente a separação.

No entanto, pessoas próximas à apresentadora relataram que ela decidiu seguir em frente após um período de desgaste na relação. A repercussão de conversas entre Fábio Faria e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, também teria contribuído para a crise.

Reprodução/Instagram Patrícia Abravanel e Fábio Faria





O Metrópoles informou que Patrícia vinha tentando preservar o casamento, mas teria decidido colocar um ponto final na união.

Os rumores de afastamento começaram a circular em outubro, quando os dois passaram a aparecer separados em compromissos e Patrícia foi vista sem aliança.

Segundo as reportagens, Fábio deixou a residência da família no início daquele mesmo mês. Patrícia e Fábio começaram a namorar em 2013 e oficializaram o casamento em abril de 2017.



