Reprodução/Instagram Kauã Elias é flagrado em casa alugada por Virginia.

Kauã Elias, de 20 anos, voltou a dar o que falar nas redes sociais ao surgir em uma festa organizada por Virginia Fonseca neste domingo (22), depois do Caldas Country Festival. O atacante do time ucraniano Shakhtar Donetsk, foi flagrado ao fundo de registros publicados durante a confraternização.

Em um clique compartilhado pelo maquiador da influenciadora, Nikolas Miguel, ao lado de Hebert Gomes, Kauã aparece ao fundo, interagindo com outros convidados da festa. Virginia reuniu amigos no imóvel após o festival, onde também ficou hospedada durante parte do fim de semana.

Em outro registro, publicado por volta das 5h30 da manhã de domingo pela influenciadora Thays Nogueira, o assessor do jogador de futebol, Cauã Mendes, aparece no mesmo ambiente. A presença do rapaz reforçou ainda mais os indícios de que Kauã Elias esteve no after e permaneceu no local até o fim do evento.





Kauã Elias curtiu show no camarote de Virginia

Neste sábado (22), Kauã Elias e Virginia voltaram a acender boatos sobre um possível romance entre eles. Em um vídeo divulgado pelo Portal Leo Dias, o atacante aparece curtindo os shows do Caldas Country Festival diretamente do espaço reservado para a influenciadora.

Nas imagens, ele aparece em clima de descontração enquanto conversa com Hebert Gomes, um dos melhores amigos de Virginia, e aproveitando as apresentações musicais com a vista privilegiada da área VIP destinada à famosa.

De acordo com informações divulgadas pela página Daily do Garotinho, Kauã Elias passou boa parte da noite próximo da influenciadora e de seus amigos, sem fazer muita questão de esconder a proximidade com os convidados do espaço.

Rumores de romance

A aproximação entre Kauã Elias e Virginia Fonseca começou no final de outubro, quando ela publicou um carrossel de fotos em que surgiu vestida de coelhinha sexy, uma das fantasias escolhidas para curtir o Halloween em Nova York, nos Estados Unidos.

Nos comentários da publicação, a reação do jogador do Shakhtar Donetsk se destacou: ele deixou um emoji de um rosto suspirando e outro com olhos apaixonados. Pouco tempo depois da interação, a loira passou a segui-lo na rede social.





Mas esta não foi a única cantada virtual que o jogador deixou no perfil oficial de Virginia Fonseca no Instagram. Dois dias depois, Kauã Elias voltou a interagir com uma nova publicação da influenciadora. Desta vez, o atleta comentou emojis apaixonados em uma publicação em que a loira aparece fantasiada de Angel, apelido associado às modelos da marca de lingerie Victoria's Secret.

Após as interações, eles passaram a se seguir mutuamente no Instagram. No entanto, eles trocaram unfollows após o jogador ser exposto pela ex-namorada, Bruna Rotta, que está grávida da primeira filha com Kauã Elias.