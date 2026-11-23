Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco

Deborah Secco voltou a chamar a atenção nas redes sociais ao compartilhar novas fotos de biquíni neste domingo (22). Aos 46 anos, a atriz aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e apareceu usando um modelo amarelo-manteiga, que destacou seu abdômen definido.

Para curtir o momento, Deborah escolheu um biquíni cortininha, chapéu de palha e óculos escuros. Na legenda da publicação, a artista foi breve e escreveu apenas: "Domingo em SP".





Nos comentários, a atriz recebeu uma série de elogios de fãs e amigos."Deusa", escreveu um. "Linda demais", destacou outro. "Amarelo combina surrealmente com você", reforçou uma terceira na postagem feita pela famosa.

Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco





O novo registro foi compartilhado poucos dias antes do aniversário da artista, que completa 47 anos na próxima quinta-feira (26).





Atualmente, a veterana das telinhas se prepara para voltar a um dos papéis mais marcantes de sua trajetória. Quinze anos após o lançamento do primeiro longa, a atriz retoma a personagem Raquel Pacheco, conhecida com o Bruna Surfistinha, na sequência da produção.

"Bruna Surfistinha 2" tem estreia prevista para 25 de fevereiro de 2027. Agora, a história será focada anos após Raquel deixar a prostituição, acompanhando crises financeiras, o desgaste do casamento com Huldson, o julgamento público e o dilema de retomar a antiga identidade.

Deborah Secco adia casamento com Dudu Borges para 2027

Além dos registros de biquíni, Deborah também repercutiu recentemente ao revelar uma mudança nos planos de casamento com o produtor musical Dudu Borges. A atriz contou que os dois pretendiam oficializar a união ainda em 2026, mas decidiram deixar a cerimônia para o próximo ano após uma orientação espiritual.

A revelação foi feita durante participação no programa Saia Justa, do GNT, na última quarta-feira (18). Segundo Deborah, Júnia, pessoa que a acompanha espiritualmente, sugeriu que o casal esperasse até 2027, por acreditar que o período será regido pelo Sol e associado à prosperidade.

Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco e Dudu Borges





"Na verdade, não foi uma mudança radical. A gente estava meio que pensando em datas e, a princípio, pensava em se casar esse ano", explicou a atriz.

Deborah afirmou que ela e o namorado não tinham pressa para realizar a cerimônia e decidiram seguir a recomendação. Em entrevista anterior à revista Quem, ela já havia contado que planejava uma celebração intimista, com a cara do casal.