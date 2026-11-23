Reprodução/Instagram Bianca Andrade posta homenagem no dia do nascimento do filho de Fred Bruno e é detonada na web.

A influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, deu o que falar neste domingo (22) ao publicar uma homenagem ao filho, Cris, de cinco anos, fruto de seu relacionamento com o jornalista Fred Bruno. O que gerou a polêmica entre internautas foi justamente a data escolhida pela famosa para se declarar ao herdeiro, mesmo dia em que o comunicador anunciou o nascimento de seu segundo filho, da relação com Indi Lunar.

O jornalista celebrou a novidade por meio de uma postagem nas redes sociais."Meu segundo filho nasceu e eu realmente nasci pra isso. Na sexta-feira, dia 20 de Novembro de 2026 às 22:33 tive a oportunidade de viver novamente o maior amor que um ser humano é capaz de sentir", escreveu Fred.

Na sequência, o apresentador tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde da companheira e do bebê, e revelou que Cris já conheceu o irmãozinho. "Ele e a mamãe estão muito bem e recebendo todo o carinho do mundo, inclusive do seu irmãozinho mais velho", completou.

Poucas horas depois do anúncio do nascimento do segundo filho do ex-companheiro, Fred Bruno, foi a vez de Bianca Andrade publicar uma homenagem ao pequeno Cris. Na postagem, a influenciadora compartilhou fotos de momentos especiais ao lado do filho.

Nos registros, mãe e filho surgem juntinhos durante um piquenique no campo, assistindo TV juntos, fazendo compras e brincando com os pets da família.

Na legenda da publicação, a influenciadora se derreteu pelo herdeiro."Eu nunca sonhei em me casar, mas sempre sonhei em ser mãe dele. Sabe quando você é feliz e SABE? É exatamente o que eu sinto sendo mãe do carinha mais gente boa que já conheci na vida! Ah, meu filho... obrigada por me fazer sentir Deus pulsar no meu coração. Eu nasci pra ser sua mãe! Te amo!", escreveu Bianca.





Nos comentários da publicação, seguidores da famosa passaram a especular que a postagem teria sido, supostamente, motivada por ciúmes do nascimento do novo herdeiro de Fred, com quem ela se relacionou por cerca de um ano e sete meses, de 2020 a 2022.

Nas mensagens deixadas na postagem, internautas questionaram justamente o momento que a influenciadora escolheu para homenagear o herdeiro."Oh mulher... te adoro mas pelo menos disfarça", escreveu um. "Gente. No mesmo minuto? Acho que sentiu", especulou outra. "Que dor de cotovelo", alfinetou um terceiro usuário do Instagram.

Sem papas na língua, Bianca rebateu aos comentários e negou que a postagem tenha qualquer relação com o nascimento do filho do ex-companheiro. "Se me adorasse, saberia que eu jamais faria um post de indireta pra alguém! Como vocês são patéticos", disse a influenciadora ao primeiro. "Sentiu o que? O amor pelo meu filho? Vocês são chatos pra cara***, isso sim", escreveu em resposta ao segundo.





Bianca Andrade já admitiu ter ciúmes do segundo filho de Fred

Em setembro deste ano, Bianca Andrade usou as redes sociais para abrir o jogo sobre como se sentiu ao descobrir que Fred seria pai novamente. A influenciadora revelou ter sentido "ciúmes" quando ele revelou a novidade.

"Quando o Bruno me contou, eu falei: 'Bruno, tampa esse umbigo, porque eu vou ficar com o recalque'. Quem é mãe, principalmente quem tem irmão, sabe como é o amor de irmão, né? Então, na hora, eu falei: 'Ai, eu queria que fosse meu o primeiro irmão do Gudugo [apelido de Cris]'", relatou em um vídeo publicado nos Stories do Instagram.

"Óbvio que eu fiquei com ciúme, sem dúvida. Vai passar também, deu e passou. E eu não tive problema de falar isso, imagina", acrescentou ela.

Na sequência, ela ainda falou sobre como o ciúme não precisa ser totalmente tratado como uma coisa negativa.

"Normal a mãe ficar com ciúme. Tudo bem, o ciúme é um sentimento. O problema é enlouquecer por causa disso. Logo depois, Bianca brincou sobre o fato de fazer terapia. "Sou 'terapeutizada'. Terapia, inclusive, a minha é amanhã, às 10h da manhã de quarta-feira", finalizou.

Fred Bruno anunciou a gravidez de Indi Lunar em julho. Na época, Bianca disse já ter carinho pela criança.

"Ele é um pai sensacional, nasceu para ser pai. É uma paixão da vida dele. E, de alguma forma, eu senti amor por essa criança. Vai ser o primeiro amor de irmão do meu filho. E eu até conversei com ele", comentou.