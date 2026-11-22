Reprodução/Instagram Luciano Huck mantém fazenda com plantação de abacates,

Luciano Huck, de 55 anos, se consolidou como um dos maiores apresentadores da televisão brasileira. Longe dos estúdios Globo, o comunicador mantém uma gama diversificada de investimentos, entre eles, uma fazenda voltada para a produção de avocado, uma variedade do abacate conhecida como Hass.

A extensão da propriedade impressiona: 25 hectares, área equivalente a cerca de 35 campos de futebol. Batizada de Fazenda Karacy, o empreendimento fica na Serra da Mantiqueira, na divisa de São Paulo e Minas Gerais.

Cultivo em grande escala e preservação ambiental

A fazenda de Luciano Huck difere de propriedades rurais voltadas exclusivamente ao lazer passivo. O local opera como um empreendimento agrícola estruturado e de longo prazo. Após anos de pesquisa por diversos estados do Brasil para definir o melhor modelo produtivo, o apresentador optou pelo cultivo do avocado Hass, um tipo de abacate valorizado tanto no mercado nacional quanto internacional.

O projeto, que teve início há cerca de três anos, exige tempo e manejo técnico rigoroso, já que as árvores demoram um tempo determinado até atingirem a maturidade para as primeiras safras comerciais.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Huck explicou o que motivou ele a investir na iniciativa:

"Alguns anos atrás decidi que eu queria ter uma relação mais intensa com o campo. Queria produzir. Fiquei anos pensando, pesquisando, viajando o Brasil e pensando o que eu queria produzir. Resolvi produzir avocado, aquele abacate Hass. Há uns três anos a gente vem plantando uma fazenda na Serra da Mantiqueira, divisa de São Paulo e Minas Gerais. Está ficando lindo".

Além do cultivo de avocado, a fazenda do apresentador foi desenhada para respeitar o ecossistema local da Serra da Mantiqueira, integrando árvores frutíferas às áreas de mata nativa preservadas. Para isso, o famoso conta com uma equipe especializada para cuidar de cada etapa do desenvolvimento dos pomares.

O empreendimento consolida o comunicador como empresário do agronegócio e, além disso, movimenta a economia local de Sapucaí Mirim, gerando empregos diretos e fortalecendo a cadeia produtiva da região.

Negócios variados

Além da carreira na televisão, Luciano Huck mantém investimentos em diferentes setores, como negócios imobiliários e participação em empresas. À frente do Domingão com Huck desde 2021, o apresentador também é um dos principais nomes da TV Globo e tem contrato com a emissora até, pelo menos, 2030.