Reprodução/Instagram Giovanna Mattos é o novo affair de Léo Pereira

Léo Pereira, 30 anos, parece estar vivendo um novo affair. O zagueiro do Flamengo foi fotografado aos beijos com a médica e influenciadora Giovanna Mattos na noite do último sábado (21), ao deixar um restaurante japonês na região da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Para quem não acompanhou, o flagra aconteceu pouco mais de duas semanas após o fim do noivado do jogador com Karoline Lima, 30 anos. De acordo com os registros divulgados, os dois trocaram carinhos na rua e deixaram o estabelecimento juntos.





Giovanna, de 25 anos, já vinha sendo apontada como possível affair do atleta nas últimas semanas. Apesar da repercussão, nenhum dos dois confirmou publicamente um relacionamento.





Quem é Giovanna Mattos, apontada como affair de Léo Pereira?

Giovanna Mattos é médica e também produz conteúdo nas redes sociais, onde reúne mais de 31 mil seguidores. Em seu perfil, costuma compartilhar momentos da rotina, viagens e passeios. A jovem também mantém proximidade com influenciadoras conhecidas, como Malu Borges, Lelê Burnier e Maria Braz.

Reprodução/Instagram Giovanna Mattos





Entre as personalidades que acompanham suas publicações estão nomes como Giovanna Lancellotti, João Vicente de Castro e Amanda Kimberlly. Giovanna já havia sido vista na companhia de Léo em outras ocasiões, mas, até o momento, não houve uma confirmação pública de romance entre os dois.

Reprodução/Instagram/ Giovanna Mattos





Entenda o término de Léo Pereira e Karoline Lima

Karoline Lima anunciou o fim do noivado com Léo Pereira no dia 6 de novembro, por meio de vídeos publicados nas redes sociais. Na ocasião, a influenciadora explicou que a decisão partiu dela, após perceber que suas expectativas em relação ao relacionamento não estavam sendo atendidas.

"Não estava mais dando certo, eu não estava mais tendo minhas expectativas supridas. Eu queria muito mais do que estava sendo oferecido para mim, e o que aconteceu foi que eu me retirei", afirmou.

Reprodução Instagram Karoline Lima e Léo Pereira





A influenciadora também fez questão de negar que a separação tivesse sido motivada por uma traição ou por uma briga entre os dois. Segundo ela, o rompimento foi resultado de um processo que já vinha sendo amadurecido havia cerca de dois ou três meses.

Karoline ainda contou que deixou a casa onde morava com o jogador e que já havia organizado um apartamento para ficar temporariamente enquanto decidia os próximos passos. "Eu não estou mais disposta a aceitar o mínimo nem menos do que eu mereço", declarou.

O relacionamento dos dois foi marcado por idas e vindas e durou cerca de três anos. Léo e Karoline chegaram a ficar noivos em julho de 2026, poucos meses antes de anunciarem a separação.



