Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco

Deborah Secco chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar novos registros de biquíni nas redes sociais. Aos 46 anos, a atriz apareceu com um conjunto rosa em um vídeo gravado diante do espelho e aproveitou a publicação para desejar um bom sábado aos fãs. O registro foi compartilhado no último sábado (21).

Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco





Contudo, além do vídeo, a famosa reuniu uma série de imagens e momentos da rotina do último mês para mostrar aos seus seguidores o que vivenciou.

Entre os registros, aparecem treinos na academia, passeios, compromissos profissionais e momentos ao lado da filha, Maria Flor, de 10 anos. A atriz também mostrou momentos de lazer usando biquíni e aproveitando o sol.





Esta não foi a primeira vez que a atriz chamou atenção ao compartilhar cliques com looks de praia recentemente. Na semana passada, em 14 de novembro, Deborah publicou fotos de um passeio de lancha em Fernando de Noronha.

Na ocasião, escolheu um biquíni cortininha amarelo e apareceu aproveitando o dia de sol ao lado da filha.

Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco





Em agosto, a artista também compartilhou registros usando um biquíni vermelho de lacinho. Na época, recebeu elogios dos seguidores e aproveitou para rebater comentários sobre sua aparência e a idade. Em outra publicação, brincou com a ideia de ser considerada "coroa" por ter passado dos 30 anos.

Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco





Deborah Secco adia casamento com Dudu Borges

Além de movimentar as redes sociais com os registros de biquíni, Deborah também falou recentemente sobre os planos para a vida a dois. A atriz revelou que adiou o casamento com o produtor musical Dudu Borges para 2027, após receber uma orientação espiritual.

Durante participação no programa "Saia Justa", do GNT, na última quarta-feira (18), ela explicou que o casal cogitava oficializar a união ainda em 2026 e já conversava sobre possíveis datas. No entanto, Júnia, pessoa que a acompanha espiritualmente, sugeriu que os dois esperassem até o próximo ano.

Reprodução Instagram Deborah Secco e Dudu Borges





A orientação foi baseada na crença de que 2027 será um ano regido pelo Sol e, por isso, associado à prosperidade. Deborah afirmou que aceitou o conselho e confirmou que a cerimônia ficará para o ano que vem. Ela também ressaltou que não se tratou de uma mudança motivada por problemas no relacionamento.

Na carreira, Deborah também se prepara para voltar a um dos papéis mais marcantes de sua trajetória. Quinze anos após o lançamento do primeiro longa, a atriz retoma a personagem Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, na sequência da produção. "Bruna Surfistinha 2" tem estreia prevista para 25 de fevereiro de 2027.



